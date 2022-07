Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az interjút itt követheti élőben:

– Romló háborús helyzet Ukrajnában, infláció, az ajtón kopogtató háborús válság és energiaválság, ebből dolgoznak ma Európa vezetői – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök beszámolt a múlt heti EU-csúcsról, amelyen döntöttek Ukrajna tagjelölti státuszáról.

– A taggá válás egy bonyolult folyamat, 3-4 stáción is át kell menni. Ahhoz, hogy a tárgyalások megkezdődjenek, az adott országoknak különböző elvárásoknak is meg kell felelniük, így az olyan magyar elvárásoknak is, amik a kárpátaljai magyar közösséghez kapcsolódnak – szögezte le a kormányfő.

A kormányfő arról is beszélt, hogy nem tudtuk elérni, hogy a Boszniai Köztársaság bekerüljön a tagjelölti státuszúak körébe. Mint fogalmazott, még mindig értetlenség mutatkozik a nyugati vezetők körében a Balkán bővítéséről és arról, hogy egész Európának szüksége van a nyugat balkáni integrációra.

Emellett a miniszterelnök emlékeztetett, hogy egy újabb szankciós csomagról nem is akartak tárgyalni, mivel a gázembargó még súlyosabb következményekkel járna hazánk számára, mint egy olajembargó.

Még tárgyalni sem vagyunk hajlandóak erről

- jelentette ki.

A NATO-csúcsról azt mondta, hogy mindenki az ukránok oldalán áll, mert semmi nem ad magyarázatot a háborúra. Orbán szerint ez nem Magyarország háborúja, és a NATO egy védelmi szövetség. Sokan azt gondolták, hogy fegyverek szállításával lehet harcolni az oroszok ellen, de fogytán az ember, és a katonai realitások érvényre jutnak.

Gyorsítani kell a haderőfejlesztési programot

Naponta 100-1000 katonát veszít Ukrajna - mondta a kormányfő. Nagyon súlyos a helyzet Ukrajnában. Luhanszk és Donyeck távoli helynek tűnik, és ha gyorsan változik a helyzet, akkor a háborús zóna sokkal gyorsabban közeledik majd Magyarország felé.

A haderőfejlesztési programok fel kell gyorsítani, a védlemi képességeket meg kell erősíteni.

- közölte.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy meg kell találni a módját annak, hogy egy emberfeletti munkával a védelmi képességeinket radikálisan megnöveljük.

A NATO is érzi, hogy baj van, és meg kell erősíteni a keleti szárnyat

- tette hozzá.

Ha békét akarunk, akkor most kell megnövelni a katonai képességeinket, megfeszített munkára lesz a követező hónapokban - mondta Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, hogy az uniós országok nagy része hisz a szankcókban, és ezért inkább úszunk az árral. Vannak pontok, ahol nem engedünk, ilyen az energia kérdése - tette hozzá. De elveszítenénk az együttműködés lehetőségét, ha minden egyes döntés esetében szót emelnénk - jegyezte meg.

Az EU nagy része hisz abban, hogy a szankciókkal eredményt lehet elérni. Ha nincs béke, akkor menetelünk a recesszió felé

- mondta a kormányfő.

Nem szankciókra, hanem azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség. Magyarországnak a béke oldalán kell lennie

- fogalmazott.

A háborús inflációnak csak a béke vethet véget - mondta Orbán. Minden európai országnak az lenne az érdeke, hogy tűzszünet legyen. A békével mindenki jól járna, de egyelőre rajtunk kívül ezt a hangot senki sem üti meg - mondta a kormányfő.

A miniszterelnök úgy látja, háborús helyzet van, és most védekezünk. Nem most van itt az ideje, hogy előrébb lépjünk. Ma az eredmény, ha nem csúszunk vissza

- tette hozzá.

Megvédjük azt, amink van, és erre tudunk vállalást tenni - mondta.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán