A Magyar Nemzet arról ír, hogy többször fordultak a fővárosi önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy mennyit változott a főpolgármester mellett dolgozó szakértők, tanácsadók havi juttatása tavalyhoz képest. Karácsony Gergely ugyanis rendre úgy nyilatkozik, hogy „a kivéreztetett fővárosi önkormányzatnál” semmire nem jut forrás. Amikor legutóbb megkerestük a fővárost a tanácsadók illetményével kapcsolatban, azt a választ küldték, hogy a kért adatokat korábban már kiadták a Magyar Nemzetnek. Márciusban egy teljes listát kaptunk a tanácsadók, főtanácsadók fizetéséről, fizetésemeléseikről.

Az erre vonatkozó adatokból – amely a 2021. január 1. és a 2022. február 1. közötti időszak tanácsadói kifizetéseiről szól – viszont kiderült:

a legtöbb esetben jelentősen emelkedett a főpolgármester tanácsadóinak fizetése.

Mint ismert, a főpolgármester tanácsadóinak bőven jutott illetményfejlesztés. Sőt, akadtak olyanok is, akiknek ötven vagy akár száz százalékkal is nőtt a havi fizetésük: Jávor Benedek ugyan nem tanácsadó, de ő is jelentős pénzhez jut a baloldali vezetésnek hála, hiszen ő a főváros brüsszeli képviseletének a vezetője, és az adatok szerint már 990 ezer forintért vezeti a főváros brüsszeli irodáját. Illetményfejlesztésben részesült többek között Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadó, aki kilencszázezer forintért ad szociális tanácsokat a főpolgármesternek. Akadtak 27, 50, 32 és 99 százalékos emelések is a tanácsadói listában. Volt, akinek nem változott a fizetése: Korányi Dávid diplomáciai tanácsadó jobbára New York-i otthonából távmunkában továbbra is kilencszázezer forintért végzi a munkáját.

A lap legutóbbi megkeresésére a fővárosi önkormányzat kifejtette azt is, hogy

Gál J. Zoltán, aki tavaly októberben Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt kampányával kapcsolatban a kampányfőnöki feladatokat látta el, majd erről a pozícióról lemondott Karácsony Gergely visszalépése után, a stratégiai főtanácsadói állását nem adta vissza. A legutóbbi, márciusban, a Főpolgármesteri Hivatal által küldött összehasonlító listában még mindig önkormányzati főtanácsadóként szerepelt.

Gál J. Zoltán a Városháza egyik legbefolyásosabb embereként a főpolgármester Facebook-posztjaiért is felelős volt, az idei évre 15 százalékos emelést kapott, egymillióról 1,15 millió forintra emelkedett az apanázsa, amit valószínűleg még hirtelen jött lemondása előtt állapítottak meg neki. Gál 2002-ben az MSZP országos listájáról ország­gyűlési mandátumot szerzett, majd a Medgyessy-kormány szóvivője lett. Sajtóhírek kiemelik, hogy a Medgyessy-kabinet bukása után közeli kapcsolatot alakított ki Gyurcsány Ferenccel, akinek kormányában államtitkári pozíciót töltött be. Később újságíróként a Vasárnapi Hírek főszerkesztője és a Népszava főszerkesztő-helyettese volt, ezután 2018 óta Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát segítette, majd a Városházán vállalt tanácsadói feladatkört. Legutóbb pár héttel ezelőtt fordultunk újra közérdekű adatigényléssel a tanácsadói fizetésekkel kapcsolatban a fővárosi önkormányzathoz, de eddig még nem kaptunk választ megkeresésünkre.

Borítókép: Karácsony Gergely/Kőhalmi Péter/AFP