„Most annak az időszaknak kell jönnie, amikor nem azt az összefogást kell szolgáljuk, amelynek köszönhetően ide jutottunk, hanem saját közösségünket és az egész magyarságot” – írta Földi István a Jobbik tagsága számára megfogalmazott kortesbeszédében. A Magyar Nemzet által megismert szándéknyilatkozatban a molesztálási botrányba keveredett elnökaspiráns úgy látja, ideje, hogy a Gyurcsány Ferenccel összebútorozott Jobbik végre büszkén vállalja jobboldaliságát és hazaszeretetét.

Önállóan, a magunk útját járva, hogy ismét meghatározó és megkerülhetetlen erő legyünk a magyar politikai életben. Iszonyatos munka kell ehhez és ahhoz is, hogy a baloldali és liberális ellenzéki erők szövetségéből kilépve, végre újra önálló és bizalmat teremtő arculattal állhassunk a választópolgárok előtt mi, mint jobbikosok

– hangoztatta Földi István, aki szerint ehhez többek közt „egymás szeretetére, tiszteletére és megbecsülésére van szükség”.

Valóban bajtársak

Földi hangsúlyozta: bár Jakab Péter lemondott, „kiemelten fontosnak tartom, hogy a párt új elnöke képes legyen hatékonyan együtt dolgozni a párt frakcióvezetőjével, vagyis Péterrel”.

Mi ketten valóban bajtársak vagyunk

– hangsúlyozta.

Gyöngyösi Márton, a párt egyetlen EP-képviselője a dokumentumban úgy fogalmazott: az EP-választás a párt számára a „selejtező, ahol eldől, ki állhat egyáltalán rajthoz az önkormányzati választáson, ahol pedig a pártunk jövőjét kell újra megalapoznunk”. „Ha az első megmérettetésen elbukunk, akkor a következőre csak nézőként jutunk el” – jegyezte meg.

Reális célként tűzte ki, hogy „a Jobbik megint az ellenzék vezető ereje legyen”, megítélése szerint ezt a címet az EP-választáson fogják kiosztani.

Gyöngyösi elismerte, „bár az ellenzéki együttműködés a választásokon óriási vereséget szenvedett, valószínűleg lesz még dolgunk a többi ellenzéki párttal, és ezt én magam is így tartom helyesnek”. Hozzátette, „ugyanakkor jól tárgyalni, jó kompromisszumokat kötni csak az tud, aki tudja, hova tart és mi számára a fontos”. „Volt, amikor azt mondták nekünk, hogy elvették a Jobbik lelkét. Én viszont tudom, hogy a párt lelke létezik, erős és töretlen. Lelkünk mélyén mindig tudtuk, éreztük, hogy a Jobbik egy nemzeti-konzervatív párt. Ezzel együtt legyen modern európai párt is, amely ahogy Magyarország építését, úgy Európa építését is feladatának tartja” – hangsúlyozta az EP-képviselő. Gyöngyösi végül átláthatóbb és demokratikusabb Jobbikról beszélt. „Túl kevesen maradtunk ahhoz, hogy a pártot különböző véleménybuborékokban élő klikkek torzsalkodásai emésszék” – írta, hozzátéve, számít a munkában Potocskáné Körösi Anitára elnökhelyettesként, az elnökség és a frakció minden tagjára, így Jakab Péterre is.

Borítókép: Gyöngyösi Márton / Magyar Nemzet / Havran Zoltán