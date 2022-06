Erdogan tárgyalni fog Putyinnal és Zelenszkijjel

Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan ma bejelentette, hogy a jövő héten tárgyalni fog Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háborúról, valamint a gabonaproblémáról. Bevallása szerint Törökországban nincs baj a gabonaellátással, 5 millió tonna búzájuk van, de szeretné növelné a tartalékait – írja az iz.ru.

Kormányzó: az orosz erők ismét lőtték Harkiv megyét

Az orosz erők az elmúlt napban is folytatták a kelet-ukrajnai Harkiv megye elleni tüzérségi támadásokat, három polgári lakos meghalt és négy megsérült - közölte vasárnap a régió kormányzója.

Oleh Szinyehubov a Telegram üzenetküldő alkalmazáson írta, hogy az áldozatok közül kettő Zolicsiv faluban vesztette életét, a harmadik a csuhijivi járásban. Hozzátette, hogy a megyeszékhely, Harkiv egyik lakónegyedét is támadás érte, de ott senki sem sérült meg.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az orosz csapatok már két hidat megsemmisítettek abból a háromból, amely a régió közigazgatási központjába, Szeverodoneckbe vezet. Szavai szerint az oroszok vasárnapra virradó éjjel döntötték romba a második hidat, és a megmaradt harmadikat is folyamatosan ágyúzzák. Szerinte arra törekednek, hogy elzárják a várost a külvilágtól. "A következő két-három nap sorsdöntő lehet" - figyelmeztetett a kormányzó. Elmondta, hogy a Liszicsank és Bahmut közötti autóutat is igyekeznek ellenőrzésük alá vonni az orosz erők. "Tovább folynak a harcok Szeverodoneckért, nagyon súlyos a helyzet Toskivkában, ahol az oroszok próbálják hátrébb kényszeríteni az ukrán csapatok védelmi vonalát - emelte ki Hajdaj.

Ferenc pápa üzent

A szívemben él az ukrán nép, akiket a háború sújt – mondta vasárnap Ferenc pápa, írja a Vatican News.

Az egyházfő óva intett attól, hogy az idő múlásával „hozzászokjunk" az ukrajnai háború gondolatához, úgy, hogy közben nem tartjuk életben „a meggyötört emberek iránti aggodalmunkat".

Kérlek titeket, ne szokjunk hozzá ehhez a tragikus valósághoz!

- szólította fel a híveket a pápa, hozzátéve, hogy „imádkozzunk és harcoljunk a békéért".

Megsemmisíthettek egy rakétaraktárat az oroszok

A szombat esti csapások célpontja egy ukrán fegyverraktár volt az orosz hatóságok szerint. Az orosz védelmi minisztérium közleményében azt írta, hogy "a tengerről indított Kalibr cirkálórakéták (...)

Megsemmisítettek egy nagy raktárat, amely az Egyesült Államok és európai országok által Kijevnek szállított páncéltörő rakétarendszereket, hordozható légvédelmi rendszereket és lövedékeket tartalmazott Csortkiv közelében - írja a francia 20minutes hírportál.

A stratégiai fontosságú Szeverodonyeckből osztottak meg videót Twitteren

A videó leírása szerint a felvételt egy ukrán védő készítette.

Már négymillióan menekültek el Ukrajnából Lengyelország felé

Az Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta a lengyel határőrség négymillió belépést regisztrált a szomszédos országból. Szombaton 24 900 ember lépte át a határt Lengyelországba - közölte a hatóság vasárnap a Twitteren.

Az ellenkező irányban szombaton 28 ezren lépték át a határt Lengyelországból Ukrajnába. A hatóságok szerint többségük ukrán állampolgár volt.

Nincs hivatalos információ arról, hogy a háborús menekültek közül hányan maradtak Lengyelországban, és hányan utaztak tovább más uniós országokba. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő nemrég azt mondta, hogy országa több mint kétmillió ukrajnai menekültet fogadott be.

Látogatók Kijevben

Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia államfővel és Mario Draghi olasz kormányfővel együtt látogathat el Kijevbe.

A Bild am Sonntag című lap értesülése szerint a három vezető a világ legfejlettebb ipari országait összefogó G7 csoport június 26-án kezdődő németországi csúcstalálkozója előtt felkeresheti Kijevet, ahol egyikük sem járt az orosz támadás kezdete óta.

Az egyelőre nem ismert, hogy bejelenthetnek-e újabb fegyverszállításokat - írták.

Az biztos, hogy Németország nemrég újabb nagyszabású fegyverszállításokat helyezett kilátásba. Olaf Scholz június elején jelentette be, hogy a hazájának rendelkezésére álló legmodernebb légvédelmi rendszerrel, az IRIS-T-vel, és tűzérségi állások felderítésére szolgáló radarrendszerekkel is támogatják az orosz támadás ellen védekező ukrán hadsereget.

A háború hatása

Az áram közel negyedével a gáz 40 százalékkal kerül többe, mint a háború előtt

A háború kitörése óta, február 23. és június 10 között az áram átalgára 223 euró volt megawattóránként, azaz közel negyedével magasabb, mint a háborút megelőző napon volt, a gáz átlagára pedig ebben az időszakban 111 euró volt, ami közel 40 százalékkal magasabb, mint a háború előtti napon.

A Világgazdaság rámutat bár az elmúlt időszakban valamelyest megnyugodott az áram és a gáz piaca, az orosz-ukrán háború kitörése utáni magas volatilitás az azóta eltelt időszak átlagárait látványosan megemelte. A hosszabb elemzést itt olvashatja.

Kiosztották az első orosz útleveleket az elfoglalt területeken

Az orosz hatóságok június 11-én megkezdték az orosz útlevelek kiosztását a dél-ukrajnai Herszon városában és Melitopolban. Ukrán források szerint 25 ukrán állampolgár kapott orosz útlevelet Herszonban, valamint 30 Melitopolban.

A Redovka oroszbarát Telegram csatorna arról is beszámolt, hogy Herszon megyében az orosz hatóságok a következő napokban megkezdik a nyugdíjak rubelben történő kifizetését is.

Folytatódik a harc Szeverodonyeckért

Ukrán tisztviselők arról számoltak be, hogy továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Szeverodonyeck jelentős részét, beleértve az ipari zónát is, annak ellenére, hogy már napokkal ezelőtt is arról érkeztek hírek, hogy az orosz csapatok bekerítették az Azot vegyi üzemet.

A Luhanszki Népköztársaság oroszországi nagykövete, Rodion Mirosnyik ugyanakkor azt állította, hogy az orosz erők 300-400 ukrán katonát vettek körül a vegyi üzemben.

A háború helyzetét bemutató friss térképes anyagunkat itt olvashatja el.

Vegyi üzemet ért támadás

Orosz találatok hatalmas tüzet okoztak egy vegyi üzemben Szeverodonyeckben, ahol "megállás nélkül" dúlnak a harcok - mondta a régió kormányzója.

Szerhij Haidai az ukrán televíziónak elmondta, hogy a szombati tűz azután keletkezett, hogy több tíz tonna olaj szivárgott ki az Azot üzem megrongálódott radiátoraiból.

Az Azot vegyi üzemet órák óta heves lövések érik - mondta Haidai.

Arról nem beszélt, hogy vannak-e áldozatok, és hogy sikerült-e eloltani a tüzet.

Ukrán tisztviselők becslése szerint akár 800 civil is bujkálhat az üzem földalatti óvóhelyein.

Kína békét akar

Vej Feng-ho kínai védelmi miniszter friss nyilatkozata szerint a pekingi vezetés "nagyon szomorú" az ukrajnai események miatt. Azt mondta, hogy Kína támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat.

Szállításra készek a Bundeswehr felújított harcjárművei Ukrajnának

Bevetésre kész és azonnal szállítható a Bundeswehr hadrendből kivont, de Ukrajna számára modernizált "Marder" páncélozott gyalogsági harcjárműveinek egy része – jelentette be a felújítást végző Rheinmetall konszern. Jelenleg 100 Marder gyalogsági harcjármű felújításán dolgozunk, az első járművek már készen állnak a szállításra. Hogy mikor és hová szállítják a Mardereket, arról a német kormány dönt – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Bild am Sonntag lapnak.A Rheinmetall a Marder gyalogsági harcjárművek mellett még 88 Leopard 1 és Leopard 2 harckocsik felújítását is végzi Ukrajna számára.

Pappberger szerint a Marder még mindig egy erős harcjármű, amelyet a Bundeswehr is használ – például Litvániában. A Marder az évek során több felújításon esett át.

A hadfelszerelések iránti nagy kereslet miatt a Rheinmetall növelni kívánja kapacitásait.

– Arra számítunk, hogy az értékesítés jelentősen, évi akár 20 százalékkal is növekedhet, és jelenleg a kapacitásunk bővítésén dolgozunk. Egyes telephelyeken több műszakos munkarendre állunk át. A lőszergyártást legalább háromszorosára növelhetjük a következő tizenkét hónapban, a teherautó-gyártást pedig megduplázhatjuk, mivel a hidegháborús infrastruktúra nagy részét elég gyorsan képesek vagyunk reaktiválni

– mondta Papperger, hozzátéve, hogy a megnövekedett kereslet ellenére sem léptek fel ellátási hiányosságok vagy jött létre szűk keresztmetszet.

Óriási veszteségeket szenvednek az ukránok a keleti fronton

Ritka bepillantást engedett az ukrán veszteségekbe a minap Mihajlo Podoljak, az ukrán államfő egyik tanácsadója –írja a Magyar Nemzet.

Podoljak elmondása szerint

naponta akár 200 ember is meghal a keleti fronton.

Ennek okát elsősorban az orosz túlerőben látta, ezért további nyugati fegyverek szállítását követelte.Kiszivárgott ukrán titkosszolgálati jelentések szerint az oroszok tüzérségben 20:1, lőszerben pedig 40:1 arányban vannak túlerőben a térségben.

A dokumentumok arra is figyelmeztettek, hogy

egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a demoralizált katonák dezertálni fognak, már most is hétről hétre nő a számuk.

Volodimir Zelenszkij egy másik tanácsadója, Olekszij Aresztovics ugyancsak napi 150 halottról és 800 sebesültről beszélt nemrégiben. Ezeket az adatokat megerősíti Olekszij Reznyikov védelmi miniszter közleménye, amelyben arról tájékoztatott, hogy keleten a helyzet nagyon nehéz,naponta százan vesztik életüket és ötszázan sebesülnek meg.

Múlt hónapban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban még annyit árult el, hogy naponta 60-100 ukrán katona hal meg a Donbaszért folytatott heves harcokban.

A háború legkeményebb csatája zajlik

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka is folytatódtak a harcok Szeverodonyeckban, gyakorlatilag itt a legkeményebb a harc a háború ezen szakaszában.



Folyamatosan érkeznek Magyarországra a menekültek

Magyarország területére szombaton 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5812 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 7035 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 249 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. június 11-én 87 ember, köztük 36 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.



Óriási füstfelhő Avdiivka felett

Hatalmas füstfelhő emelkedett a levegőbe egy robbanás után a délkelet-ukrajnai Avdiivka városában – közölte a RIA orosz hírügynökség. A város Donyeck városától északra fekszik, itt is van egy vegyi üzem.

Bocsánatot kértek a spanyolok, mert tankokat ígértek Kijevnek

A spanyolok bocsánatot kértek, amiért azt ígérték Ukrajnának, hogy Leopard 2A4 típusú tankokat küldenek.

A lap szerint a spanyolok elismerték, hogy ezzel az ígérettel felesleges feszültséget keltettek. Mint ismert, Madrid korábban többször is hangsúlyozta, hogy készek tankokat küldeni Ukrajna számára, a németek és más nyugati országok viszont tiltakoztak ez ellen.