Erre a hírre reagálva tette közzé Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, hogy a közelmúltban berlini, madridi és bécsi főpolgármester kollégáihoz hasonlóan őt is felhívta „Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő” – olvasható a Mandiner cikkében.

Karácsony ismertette, hogy

a videohívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra

– tette hozzá.

Több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott

A bejegyzésből kiderült, hogy hasonlóan a bécsi polgármesterrel lefolytatott híváshoz, a videóchat

nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezetnél jóval korábban be is fejeztem.

A Városháza munkatársai az esetet követően egyeztettek a kijevi főpolgármesteri hivatallal, mely során

megerősítésre került, hogy csalás történt.

Rövidesen egyeztet az „igazi” Klicskóval

Minderről hivatalosan tájékoztatom a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, és felkérem a Főpolgármesteri Kabinet Városdiplomáciai Csoportját, hogy az Ukrán Nagykövetséggel, a magyar nemzetbiztonsági szervekkel és a többi érintett európai nagyvárossal egyeztetett módon tárja fel a professzionális deepfake technológiát használó csalás részleteit

– sorolta a főpolgármester.

Az igazi Vitalij Klicskóval pedig hamarosan videóhívás keretében egyeztetek

– zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Forrás: Facebook

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2022. június 8-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt