A DK egy oligarchapárt, amit egy oligarchacsalád irányít. Logikus lépés lenne a részükről, hogy Dobrev Klára főpolgármester-jelöltségével átvegyék a fővárost a 2024-es önkormányzati választáson, és Dobrevet 2026-ig akár a párt miniszterelnök-jelöltjének is felépíthetik

– mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán arról, hogy baloldali berkekben Gyurcsány feleségének főpolgármester-jelöltségére számítanak. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hozzátette: Dobrev viszonylag jól szerepelt az előválasztáson, bár a korábbi felmérések szerint meglepő módon vidéken nagyobb volt a támogatottsága, mint Budapesten. Ennek egyrészt az az oka, hogy a DK-nak a Jobbikkal azonos a szavazóbázisa, másrészt a fővárosban inkább az ellenzékváltók vannak többségben, akik már nem a régi, bukott baloldalban gondolkodnak – emelte ki a politológus.

– Gyurcsány Ferencéknek várhatóan ugyanaz marad a taktikájuk, mint ami eddig is volt: még ha nem is ők adják végül a főpolgármestert, a Fővárosi Közgyűlésben meg akarják szerezni a többséget, és ők akarják adni a legfontosabb fővárosi cégek vezetőit is

– mondta Kiszelly Zoltán. Karácsony Gergely újrázásáról a politológus úgy vélekedett: bár a jelenlegi főpolgármester eddigi tevékenysége „látványpékségnek” nevezhető, a baloldali ellenzékváltók inkább mögötte sorakoznak fel. Szerinte nem véletlen, hogy a saját jogán mindeddig semmiféle önálló mandátumot szerezni nem tudó Párbeszéd társelnöke, Tordai Bence már bejelentette, hogy önállóan indulnának az EP-választáson. – A Párbeszéd árcéduláján két név szerepel: Jávor Benedeket Brüsszelbe, Karácsony Gergelyt pedig főpolgármesternek – fogalmazott a politológus. Hozzátette:

ha Karácsonynak főpolgármesterként az újrázás mégsem jönne össze, akkor sem kerülne politikai süllyesztőbe, hiszen a Fővárosi Közgyűlés tagjaként vagy akár frakcióvezetőként még mindig lenne két éve arra, hogy eldöntse, mihez kezd magával 2026-ban.

A DK egyetlen riválisának tűnő Momentumnak ugyanakkor nagyon kemény építkezésbe kell kezdenie, mert jelenleg egyetlen komoly fővárosi politikusa sincs – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán. Mint fogalmazott: az „anyósok álma”, az ideális „vőjelölt” Hajnal Miklós már országgyűlési képviselő, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettestől pedig képtelenség felidézni egyetlen olyan ötletet is, ami a budapestiek javát szolgálta volna. A politológus arra számít, hogy a baloldal újra előválasztással indít majd közös főpolgármester-jelöltet, illetve állít majd közös listát, a „füstös hátsó szobákban” zajló alkudozások során pedig Gyurcsány Ferencék trükkök százait vethetik be.

A DK a mandátumokra, Karácsony Gergely a főpolgármesterségre gyúr, a Momentumnak pedig el kell döntenie, hogy melyikre, esetleg mindkettőre

– összegzett a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. A politológus végül kijelentette: a Fidesznek jó esélye van arra, hogy visszahódítsa a fővárost. – Az áprilisi választás megmutatta, hogy számos, korábban baloldalinak elkönyvelt kerületben, közösségben, így például a Havanna-lakótelepen is nagyon sokan szavaztak a Fideszre. A jó kormányzás ugyanis a bérből és fizetésből élők, a szakmunkások számára is lehetővé tette a kényelmesebb életet, amibe már pár wellnesshétvége is belefér – jegyezte meg Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc (MTI/Mohai Balázs)