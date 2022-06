Megszorításokat és adóemelést vizionál Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. A Gyurcsány-párt politikusa csütörtöki online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

– Az extraprofitadók a magyar embereket fogják terhelni. Érdekes mozzanat volt, hogy a rezsicsökkentést rendszeresen támadó párt alelnöke hirtelen elkezdte félteni a 2010 után bevezetett intézkedést, amikor arról beszélt, hogy azt nem kellene elvenni a vállalkozásoktól. Továbbá a baloldali politikus úgy fogalmazott, hogy a nadrágszíj-költségvetés időszaka jön. Ugyanakkor érdemes felidézni, hogy éppen 2002 és 2010 között, a balliberális kormányok időszakában voltak jelentős megszorítások hazánkban.

– Ha most Gyurcsány és a baloldal kormányozna, akkor mostanra már a magyar nyugdíjasoknak is háromszorosa lenne a gáz és az áram ára, ahogy Európa több más országában – kommentálta a Fidesz, hogy Varju László párttársa, Dávid Ferenc egy tegnapi nyilatkozatában az átlagosnál kisebb jövedelmű nyugdíjasok egyszeri támogatását sürgette. Mint írták, a baloldal Brüsszel és a külföldi üzleti körök megrendelésére már simán eltörölte volna a rezsicsökkentést, az árstopokat, és elzárta volna a magyarok elől is a gázt és az olajat - írja a Magyar Nemzet.

– Nem kell félni, nem fog fájni – ezekkel a szavakkal jelentette be Gyurcsány Ferenc 2006-ban a kormánya megszorító programját, ami életszínvonal-csökkenést eredményezett. A baloldal vezére akkor ismertette, hogy harminc százalékkal emelkedik a lakossági gáz és 10-14 százalékkal a villamos energia ára. A nyereséges vállalkozásokat és a hatmillió forint feletti éves jövedelemmel rendelkező magánszemélyeket négy százalék szolidaritási különadó fizetésére kötelezték. Az ígérgetés 2006-ban sem állt távol a baloldaltól, mivel Gyurcsány Ferenc a 2006-os választási kampányban még az adó, valamint az infláció csökkentésével, valamint a fizetések emelkedésével kampányolt.

– Fájni fog – vallotta be 2009-ben Gyurcsány Ferenc utóda, Bajnai Gordon, hogy a baloldal újabb megszorításokra készül. A Bajnai-csomag részeként többek között megszüntették a tizenharmadik havi nyugdíjat, csökkentették a családtámogatások mértékét, valamint fokozatosan megszüntették a gázár- és a távhőtámogatás rendszerét. Összességében a Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt 15 alkalommal emelték a rezsi árát. Például 2008-ban, a második Gyurcsány-kormány idején tíz hónap alatt négyszer, összesen 28 százalékkal drágították meg a lakossági energiaárakat. Ezenkívül is jelentős megszorításokat hozott a kormányzásuk, miközben a nemzetközi környezet a jelenleginél kedvezőbb volt, hiszen nem zajlott háború hazánk szomszédságában, valamint nem kellett megküzdeni egy járvánnyal sem, a világgazdasági válság pedig csak 2008 őszén, több mint két évvel Gyurcsány Ferenc megszorító intézkedéseinek bejelentése után ütötte fel a fejét. Nem meglepő, hogy a baloldal most támadja az extraprofitadót, hiszen 2010-ben az akkor kormányra került Fidesz–KDNP által bevezetett ágazati különadókat is kritizálták, és a nagyvállalatok bevételeit féltették.

Borítókép: Bajnai Gordon, Mesterházy Attila, Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatót tartanak a Képviselői Irodaházban 2014. január 14-én.