Több mint tízezer menekült érkezett hétfőn

Magyarország területére 2022. május 2-án 0 óra és 24 óra között az ukrán–magyar határszakaszon 4664 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 5510 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 504 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes.

Az ukrajnai háború elől 2022. május 2-án 466 ember, köztük 232 gyerek érkezett Budapestre vonattal.

Oroszország pótolja a készleteit

Ukrán katonai jelentés szerint Oroszország pótolja a jelentős felszerelési veszteségeket, és továbbra is a Donyeck régióban található Rubizsne és Popaszna települések teljes ellenőrzésének megteremtésére összpontosít.

Az ukrán védők 24 orosz támadást hiúsítottak meg, valamint megsemmisítettek hat harckocsit, öt tüzérségi rendszert és 22 páncélozott járművet – derül ki az ukrán fegyveres erők vezérkarának legfrissebb jelentéséből.

Kifogyhat az Egyesült Államok az Ukrajnába küldhető fegyverekből

Jelenleg az Egyesült Államok látja el Ukrajnát a legtöbb fegyverrel az Oroszország elleni harchoz, a háború elhúzódásával azonban megjelenik a fegyverszállítások fenntarthatóságának kérdése.

Mark Cancian, a Nemzetközi Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető tanácsadója elemzése szerint az Egyesült Államok már körülbelül 7000 vállról indítható Javelin páncéltörő rakétát adott át Ukrajnának, készleteinek körülbelül egyharmadát, Stinger rakétákból a készlet körülbelül negyedét.

A Raytheon Technologies vezérigazgatója, Greg Hayes a múlt héten azt mondta a befektetőknek, hogy a Stinger vállról indítható légvédelmirakéta-fegyverrendszert gyártó cége alkatrészhiány miatt csak jövőre tudja felpörgetni a termelést.

Az ukrán katonai erők katonái amerikai gyártmányú FIM–92 Stinger rakétákat pakolnak

Forrás: AFP

Az, hogy a Biden-kormányzat által Ukrajnába küldendő fegyverek legutóbbi listáján a Stinger és a Javelin rakéták nem szerepeltek, annak a jele lehet, hogy a Pentagon tisztviselői odafigyelnek a megmaradó készletekre.

A Pentagon tisztviselői a közelmúltban tárgyaltak néhány vezető védelmi vállalkozóval, köztük a Lockheed Martinnal, a Raytheonnal, a Boeinggel, a General Dynamicsszal, a BAE Systemsszel és a Northrop Grummannal, hogy megvitassák a termelés felfuttatásának lehetőségét.

A donbaszi fronton járt az orosz vezérkari főnök

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök a múlt héten az ukrajnai háború donbaszi frontjára látogatott – közölte a Pentagon egyik illetékese, de nem erősítette meg azt az értesülést, miszerint megsérült volna egy ukrán támadásban.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Sojgu védelmi miniszter egy 2021-es hadgyakorlaton

Forrás: Alekszej Druzsinyin

„Amit megerősíthetünk, az az, hogy tudjuk, hogy a múlt héten több napig a Donbaszban tartózkodott – mondta egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő hétfőn újságíróknak. – Nem hisszük, hogy még mindig ott van – elment, és visszatért Oroszországba” – tette hozzá.

Az ukrán tisztviselőkre hivatkozó jelentések szerint szombaton az ukrán erők ágyúztak egy parancsnoki központot Izjumban, ahová Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke látogatott el, hogy találkozzon a legfelsőbb helyszíni parancsnokokkal.

A feltételezések szerint Geraszimov azért járt a fronton, hogy jobban megértse a terepviszonyokat, és összegyűjtse csapatait, miközben az orosz erők, miután nem sikerült elfoglalniuk Kijevet északon, megpróbálják átvenni az irányítást a keleti donyecki és luhanszki régiók felett.

Oroszország átirányította a herszoni internetforgalmat

Oroszország átirányította az internetes forgalmat az ukrán Herszon régióban az orosz kommunikációs infrastruktúrán keresztül – közölte a NetBlocks internetes szolgáltatási zavarokat figyelő szervezet. A londoni székhelyű társaság azt közölte, hogy szombaton Herszon-szerte csaknem teljesen leállt az internet. Miután a kapcsolat helyreállt, a forgalom már Oroszországon keresztül haladt.

„A hálózat valószínűleg most az orosz internetes szabályozások, felügyelet és cenzúra hatálya alá tartozik” – közölte a NetBlocks. Oroszország azt állítja, hogy teljes mértékben átvette az irányítást Herszon régió felett.

A külföldi diplomaták lassan visszatérnek Kijevbe

A biztonsági helyzet javulásával lassan újra megnyitják kapuikat a külföldi nagykövetségek Ukrajna fővárosában. Ahogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette:

Magyarország ideiglenesen Lvivbe költöztetett nagykövetsége ismét Kijevben működik, Dánia is bejelentette, hogy újra megnyitja nagykövetségét. Franciaország is az újranyitásról döntött nemrég, ahogy Nagy-Britannia is.

A brit nagykövet már visszatért az ukrán fővárosba, de a követség még nem nyitott ki.

Az Egyesült Államok még Lvivben tartózkodó tisztviselői azt mondták, hogy delegációjuk a hónap végén tér vissza Kijevbe.

Annektálást terveznek

Az Egyesült Államok Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetének nagykövete szerint Oroszország azt tervezi, hogy Ukrajna két, inváziója által sújtott keleti régióját magához csatolja.

Michael Carpenter Washingtonban újságíróknak nyilatkozva a következőket mondta: „A legfrissebb jelentések szerint úgy gondoljuk, hogy Oroszország megpróbálja Oroszországhoz csatolni a Donyecki Népköztársaságot és a Luganszki Népköztársaságot. A jelentések szerint Oroszország népszavazást tervez a csatlakozáskor, valamikor május közepén.”

Az év elején Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy elismeri a két szakadár régió függetlenségét.

Újabb evakuálási kísérlet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében azt mondta, kedden ismét megpróbálnak civileket kimenekíteni Mariupolból, Bergyanszkból, Tokmakból, valamint Vaszilivkából. Arról nem beszélt, hogy hány civil lehet még ezekben a városokban és hogy hány ember evakuálását tervezik.