Most igazán belevaló kormány kell, amely felelős, egyesíti az országot és kellő erőt mutat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén. A miniszterek eskütétele előtt, miután ismertették a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, a kormányfő felszólalásában kiemelte: a veszélyek, és különösen a háború kijelöli a következő magyar kormány feladatait. „Megőrizni, sőt megerősíteni a Kárpát-medence és Magyarország fizikai, anyagi és szellemi kulturális biztonságát, támogatni a magyar családokat, tőkeerőssé izmosítani a magyar vállalkozásokat és növekedési pályán tartani a magyar gazdaságot” – sorolta. Hozzátette: Magyarország következő kormányának tagjait erre figyelemmel kérte fel a közös munkára – írja az Origo.

Megalakult az ötödik Orbán-kormány – Novák Katalin köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről az Országgyűlés keddi ülésén ismertették.

Az átirat szerint az államfő május 24-i hatállyal a miniszterelnök javaslatára Csák Jánost kulturális és innovációs miniszterré; Gulyás Gergelyt Miniszterelnökséget vezető miniszterré; Lázár Jánost építési és beruházási miniszterré; Nagy Istvánt agrárminiszterré; Nagy Mártont gazdaságfejlesztésért felelős miniszterré; Navracsics Tibort területfejlesztésért felelős miniszterré; Palkovics Lászlót technológiai és ipari miniszterré; Pintér Sándort belügyminiszterré; Rogán Antalt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterré; Semjén Zsoltot nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterré; Szalay-Bobrovniczky Kristófot honvédelmi miniszterré; Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszterré; Varga Juditot igazságügyi miniszterré; Varga Mihályt pedig pénzügyminiszterré nevezi ki.

Az alaptörvény szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kinevezéssel megalakul az új kormány. Orbán Viktort május 16-án választotta újra miniszterelnökké a Parlament.

Soha nem volt ekkora bizalom

A választópolgárok akaratából 2010 óta a negyedik, összességében az ötödik alkalommal állhatok itt, hogy bemutassam Magyarország kormányának tagjait

– kezdte új kormánya bemutatását Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. A miniszterelnök szerint a helyzet nem ismeretlen, mégis egyedi. – 1990 óta soha nem állt még kormány mögött olyan nagy és egységes választói akarat, mint ami a most felálló kabinetet támogatta – fejtette ki a kormányfő, aki a kormány tagjaitól azt várja, hogy a részben megelőlegezett bizalmat megszolgálják.

Brüsszeltől nem számíthatunk segítségre

Összezavarodott az iránytű az uniós központban – vélekedett Orbán Viktor. Szerinte ilyen helyzetben Magyarország az elmúlt 32 évben nem volt. – A veszélyek és a háborúk korát éljük – erősítette meg Orbán Viktor. Menekültáradat, nyersanyag-áremelkedés és infláció – ezek a veszélyek most egy időben fenyegetnek, a 21. század eddigi legnagyobb geopolitikai átrendeződése, globális energia- és pénzügyi válsága elé nézünk.

Újabb háborúk és újabb migrációs hullámok indulhatnak meg

– vélekedett. A miniszterelnök értékelése szerint ez egy kirobbanó formában lévő, ragyogóan irányított Európai Uniónak is kihívás lenne. A kormányfő hangsúlyozta: minden eddiginél nagyobb felelősség van a kormány tagjain, miután a veszélyek, a járványok korában élünk, energia- és élelmiszerválság fenyeget. Mint fogalmazott, belevaló kormány kell, ami képes megbirkózni az előttünk álló komoly feladatokkal.

Érvényesíteni az alaptörvényt

Orbán Viktor közölte, Varga Judit vétójogot kap minden minisztériumi előterjesztésnél. Azt várja tőle, hogy juttassa érvényre az alaptörvényt, és hogy határozottan képviselje a magyar érdeket az uniós színtéren – utóbbit a miniszterelnök szerint senki nem irigyeli a tárcavezetőtől.

A rendőrviccek kora lejárt

Pintér Sándor továbbra is élvezi Orbán Viktor feltétel nélküli bizalmát, mert példás pontossággal látta el a feladatait, csökkentette a bűncselekmények számát, a rendőrség állományát megfiatalította, megszervezte a közmunka-rendszert, és az egészségügyi operatív törzs irányításakor is bizonyított. – A rendőrviccek kora lejárt – fogalmazott a miniszterelnök.

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesként továbbra is az összmagyarságot fogja képviselni – rögzítette Orbán Viktor, aki megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökét a kormányban.

Jövőminisztérium alakul

Csák János minisztériumát a jövő minisztériumának kell nevezni – szögezte le a kormányfő, aki emlékeztetett, hogy hazánk költi lakosságarányosan a legtöbbet a családokra és a kultúrára.

Mint Orbán Viktor közölte, Magyarország a koronavírus járvány okozta válság következményeit Varga Mihály szigorú munkájának köszönhetően vészelte át, akit ismét a pénzügyminiszteri posztra kért fel.

Kanyarban előzve vészeltük át a koronavírus-járványt, és ez neki is köszönhető. Most is ezt várják tőle, és a következő 4 évben tartsa fenn a költségvetés és a gazdasági növekedés közötti egyensúlyt

– tette hozzá a kormányfő.

Az új kormány tagjai esküt tesznek az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 24-én.

Forrás: MTI/Illyés Tibor

Ipari miniszter lesz Palkovics

– Nem kétséges, hogy miniszter úrnak jutott a legbonyolultabb feladat – ezt már Palkovics Lászlóról mondta a miniszterelnök. Palkovics az átalakuló Technológiai és Ipari Minisztériumot fogja vezetni, ahol Orbán Viktor elmondása szerint folytatnia kell az előző négy évben elkezdett átalakításokat, és kezelnie kell a bizonytalan energetikai helyzetet. Nagy Istvánról azt mondta Orbán Viktor, hogy az elmúlt években nagyot lépett előre az agráriumban. Az egekbe szökött gabonaárak a magyar agrárium számára hasznot hoznak – tette hozzá.

A magyar gazdák végképp leküzdhetik azt a hátrányt, amit a kommunizmus idején szedtek össze.

A külkereskedelmi pozíciókat tovább kell erősíteni – tette hozzá.

Navracsics Tibor egy régi harcos – mondta Orbán Viktor. A feladata a területfejlesztés és az uniós pénzek hatékony felhasználása lesz - tette hozzá. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter feladata az lesz, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb kihívása előtt álló haderőt minél ütőképessebbé fejlessze.

Orbán Viktor (b8) ötödik kormányának tagjai, miután átvették kinevezési okmányukat Novák Katalin köztársasági elnöktől a Sándor-palotában 2022. május 24-én.

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Szijjártó Péter felel majd Paks2-ért

Orbán Viktor Rogán Antalról azt mondta, legfőbb feladata a kormány döntései mögött meghúzódó okok megismertetése lesz a közvéleménnyel. A szuverenitás védelme elsősorban Rogán Antal feladata lesz – tette hozzá.

Lázár Jánosról azt mondta, országépítési feladatot kapott, korábban ez a terület teljesen szét volt tagolva. Nagy Márton a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter lesz, csak új innovatív lépésekkel fejlődhet Magyarország – mondta a kormányfő. Azt várja, hogy innovatív gazdaságpolitikai javaslatai legyenek.