A képviselő a videóban elmondta, hogy az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) ezen a héten ül össze, ahol „ismét napirenden van egy Magyarországot elítélő jelentés”. A Tavares-jelentést és a Sargentini-jelentést követően ezt Gwendoline Delbos-Corfield képviselőnő jegyzi, aki – mint Hidvéghi emlékeztetett – néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt egy LIBE-küldöttséget vezetve, „azért, hogy az előre megírt ítéletet otthon megtárgyalja a Soros-szervezetekkel, aztán pedig elmondja, hogy nálunk, Magyarországon, minden milyen borzalmas”.

Hidvéghi, aki a LIBE bizottságának is póttagja, hangsúlyozta: most is ilyen helyzet van készülőben, azonban „ezekről a jelentésekről, az ezekben foglalt hazugságokról, vádaskodásokról Magyarországon döntés született” április harmadikán, „méghozzá nagyon-nagyon világos és egyértelmű döntés”. Hozzátette: a magyarok a választáson „egyértelműen elutasították ezeket a hazugságokat, elutasították a brüsszeli arroganciát, az állandó kioktatást”, valamint azt, hogy Brüsszelből „mindenbe bele akarnak szólni, és innen akarják meghatározni az életünket”.

A fideszes EP-képviselő szerint „a baloldal brutális választási vereségének” is az egyik fő oka az volt, hogy a baloldali politikusok „évek óta mást sem tesznek, csak ezeket a brüsszeli hazugságokat ismételgetik”.

Ideje lenne felhagyni végre ezekkel, ideje lenne tiszteletet adni a magyaroknak és egy új fejezetet nyitni

– fogalmazott Hidvéghi, hozzátéve, hogy amíg ez a változás el nem kezdődik, és „ilyen hazug jelentésekkel állnak elő”, addig „meg fogjuk védeni Magyarországot” és „el fogjuk utasítani ezeket a támadó, hazug állításokat”.

Borítóképünkön Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője. Fotó: MTI/Kovács Attila