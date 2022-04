„Száz százalékban Gyurcsány vagyok, nem sok marad a hullaságnak”, válaszolta Márki-Zay Péter a 24.hu-nak adott interjújában arra a kérdésre, hogy most épp hány százalékban politikai hulla – írja a Mandiner.

Van, amiben egyetért Lázár, Jakab és Gyurcsány

„Sajnos a politikai hullaságom kérdésében teljes az egyetértés Lázár János, Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc között. Sőt, ez már nem is csupán egyetértés, inkább érdekközösség: mind azt szeretné, hogy politikai hulla legyek” – tette hozzá a vasárnapi választáson egyéniben és országosan csúfos kudarcot elszenvedő miniszterelnök-jelölt.

Egy kérdéssel később azonban elismerte: ha a politikai karrier a fokmérő, akkor nem áll jól, igaz sose karrierként, megélhetésként gondolt a politikára, hanem hatni,

tenni akart a közösségért, az emberekért.

Márki-Zay szerint van egy óriási előnye: a becsülete. „Hódmezővásárhely polgármestere vagyok 2018 óta, a kezemhez egyetlen fillér sem tapad, minden tettemet a tisztesség vezeti, átláthatóak a pályázatok, adományokból, önkéntesekkel fejlődik a város. Ami, meglehet, a politikai ellenfeleim szemében politikai hullává érdemesít, én mégis a tisztességben hiszek” – fejtette ki, mit ért ezalatt.

A politika mégsem társasjáték?

Márki-Zay elismételte, hogy végtelenül szomorú az eredmények miatt, a választás tanulsága pedig számára az, hogy egy hatékonynak tűnő logikai modellt követve mindent megtett az ellenzék a sikerért, és mégis kudarcot vallottak, vagyis nem volt jó a modell.

„Őszintén hittem, hogy a politika egy társasjáték, olyan, mint a monopoly, a sakk, a go vagy bármely kártyajáték, ahol megtanulod a szabályokat és a trükköket, és ha élesben is képes vagy fegyelmezetten, kreatívan és bölcsen alkalmazni a tudásodat, akkor jó eséllyel nyersz” – mondta Márki-Zay, aki szerint „mára a politika nevű társasjáték mögül eltűnt a becsületes demokrácia, eltűnt a tiszta választás”.

Ennek ellenére Márki-Zay bízott benne, hogy még ilyen feltételek között is legyőzhető a Fidesz, „csak annyi kell, hogy összefogjunk, az erőforrásbéli hátrányainkat munkával pótoljuk, mutassuk magunkat az internetes felületeken, és legyünk jelen április 3-án a szavazókörökben, így gátolva meg a csalásokat. A munkát elvégeztük, mégis látványos kudarc a vége. Elvéreztünk a brutális propagandával szemben, képtelenek voltunk hatástalanítani a Fidesz olyan aljas hazugságait, mint hogy magyar katonákat küldenénk meghalni Ukrajnába, és hogy elzárnánk a gázcsapokat”.

Márki-Zay azt is reméli, hogy bölcsebb annál a közös ellenzéki emlékezet, hogy neki tulajdonítsa a vereséget.

Hozzátette: neki tiszta a lelkiismerete.

Dobrevék nem keresték, Márki-Zay viszont felhívta Lázár Jánost

Márki-Zay szerint „ostobaság”, hogy ő Gyurcsány embere lett volna, ezt pedig a DK elnöke is bizonyította, amikor vasárnap a vereség után rögtön beleszállt.

„Alig várta, hogy elbukjuk a választást” – mondta Gyurcsányról Márki-Zay. „Nyilván örült volna a győzelemnek, de a vereséggel kalkulált, és amint kiderült, hogy valóban kikaptunk, azonnal elhatárolódott tőlem, igyekezett rám tolni a felelősséget. Ezzel igazolva, hogy nem vagyok se »mini Feri«, se »száz százalékban Gyurcsány«. Nem véletlen, hogy nem velem próbálták lejáratni Gyurcsányt, hanem Gyurcsánnyal próbáltak lejáratni engem” – tette hozzá, majd egy mondattal később odáig ment, hogy „múlt vasárnap nem rám mondtak nemet a választók, hanem Gyurcsány Ferencre, aki sajnos súlyos tehertétel az ellenzéken, milliók rettegnek tőle, és ha föltűnik az egyik oldalon, a választók jelentős része fut a másik irányba”.

Márki-Zay beszélt az ellenzéki tárgyalások hátteréről is.

Elmondta: valaki jó előre megígérte neki egy ilyen tárgyaláson, hogy egyedül kell elvigye a balhét.

„Azt mondta az illető, hogy ha elbukunk, akkor én leszek a hibás, és ne számítsak arra, hogy osztozni fog velem a vereségben” – mondta Márki-Zay, hozzátéve hogy ez hónapokkal ezelőtt történt, és nevet nem akar mondani.

Az interjú további részéből kiderül: Dobrev és Gyurcsány nem hívta fel a vereség óta, de ez nem tűnt fel, mert sokszor csörög a telefonja, felhívta például Iványi Gábor is. „Meg Fekete-Győr András, akivel ugyan nem beszéltem, de küldött egy hosszú SMS-t. És a cigányság is hívott, a zsidóság is hívott, a keresztények is, püspök is volt köztük, és nem Beer Miklós, de nem mondom meg, hogy ki” – mesélte Márki-Zay.

Az is kiderült: ő is hívott embereket, beszélt például Lázár Jánossal, aki nem zárkózott el attól, hogy a későbbiekben leüljenek beszélni egymással. Márki-Zay tervezi Orbán Viktort is felhívni, de mivel nincs meg a száma, Kocsis Mátétól kérte el.

Borítóképünkön Márki-Zay Péter. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd