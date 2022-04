A beszédet itt követheti élőben, alatta pedig szöveges tudósításunkat olvashatja.

Orbán: A háború mindent megváltoztatott

Orbán Viktor felidézte, hogyha összefognak, akkor a legvastagabb falon is átmennek. Beszélt az október 23-i békemenetről is. A kampány elején két lehetőség volt: visszatérhetünk a bukott múlthoz, vagy folytathatjuk a 12 éve elkezdett munkát. Azt gondoltam, hogy azt kell elmondani, hogy Gyurcsányék térnek vissza, és mindent visszaadtunk, amit korábban ők elvettek. A miniszterelnök szólt arról is, hogy azt gondolta, hogy a nemzetegyesítésről is kell majd beszélnie. A háború azonban mindent megváltoztatott - mondta a kormányfő.

Ki kell használni az utolsó 13 órát

Orbán Viktor közölte, az ellenfél megbillent állapotban van.

Jól állnak a csillagok, de ez mind semmit sem ér, ha a rendelkezésünkre álló utolsó napi 13 órát nem használjuk ki.

Tanuljunk 2002 leckéjéből - mondta a kormányfő. Pontosan készültünk arra, hogy a ellenfél csal, és a mostaninak a mérete megdöbbentő - mondta a kormányfő. A mostani nyilvánvaló és egyértelmű törvénysértés - tette hozzá.

A kampány évek óta zajlik ellenünk, és csak október 23-ától álltunk bele a kampányba.

"Ez a kampányhajrát megnyitó esemény"

Orbán Viktor szólt arról is, hogy meg kell támogatniuk Vargha Tamás és Törő Gábor kampányát. Ha Vargha Tamás nyer, akkor az országban is nyerünk - tette hozzá. Ez a kampányhajrát megnyitó esemény - mondta a kormányfő. Szenvedély nélkül nincs kampány, és még egy utolsó lendületet kell venni. 13 óránk lesz arra, hogy győzzünk vasárnap 6 és 19 óra között - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Fehérvár a mi szerencsehozó talizmánunk

Orbán Viktor a beszéde elején azt mondta, hogy köszönetet mondott azért, hogy ilyen sokan eljöttek.

Négy évvel ezelőtt is így volt, Fehérvár a mi szerencsehozó talizmánunk, mert akkor is nagy győzelmet arattunk.