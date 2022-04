Három és fél millió szavazatot nem lehet semmibe venni

– jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Tóth Máté, a Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottságának vezetője. Az alapítvány rámutatott: a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a kérdésekre adott válaszokra az elsöprő többség nemmel válaszolt. Mivel azonban a referendum jogilag nem tekinthető érvényesnek, tartalmilag nem köti az Országgyűlést abban, hogyan tesz eleget a kiskorú gyermekek erkölcsi fejlődését befolyásoló szexuális tartalmakkal kapcsolatos, több mint hárommillió magyar által kinyilvánított egyértelmű népakaratnak. Ennek értelmében a Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottsága javasolja, hogy az Országgyűlés a Polgári Törvénykönyv személyiségi jogvédelmi részét terjessze ki a kiskorúak erkölcsi fejlődésével kapcsolatos szülői önrendelkezési jogra. Így a szexuális orientációkra vonatkozó tartalmakat semmilyen jogszabály nem tiltaná be, de a szülők dönthetnének róla, az ő gyerekeiknek meg lehet-e ezeket jeleníteni.

A népszavazás politikailag sikeres, óriási társadalmi akaratot fejez ki

– hangsúlyozta Tóth Máté. Kiemelte: tanulságos, hogy elfogadták Floridában a Fehér Ház által is ellenzett, a szülőt illető jogokról szóló törvényt, amelynek célja a magyar gyermekvédelmi törvényhez hasonló. Az a lényege, hogy kivezesse az úgynevezett gender identitásról és a szexuális orientációról szóló diskurzust az iskolai osztálytermekből. Sajtóhírek szerint a törvény elleni fellépésben nemcsak a baloldali-liberális Biden-adminisztráció, hanem például a világhírű filmgyár, a Disney is szerepet vállalt. Az egyik szórakoztatóipari vezető fel is vetette, hogy szerinte a jövőben minden gyermekfilmben szerepelnie kellene a szexuális kisebbségeknek kvóta alapján.

– Ha egy rajzfilm karaktereit genderkvóta vagy szexuális orientáció alapján választják ki, az művészet-e vagy a továbbiakban inkább már politikai propaganda?

– tette fel a kérdést Tóth Máté, aki szerint ennek kapcsán jogi minimum, hogy Magyarországon tájékoztatást kapjanak és szabadon dönthessenek azok a szülők, akik azt szeretnék, hogy a gyerekeik kimaradjanak a fenti szexuális diskurzusból. A Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottságának vezetője részletezte: a javaslatuk értelmében minden szülő előzetes döntési jogot kap afelett, hogy gyermeke részére homoszexualitást, különböző szexuális irányultságokat, nemváltást vagy nemi átalakító kezeléseket megjelenítő, a születési nemnek megfelelő önazonosságot relativizáló vagy megkérdőjelező előadások vagy más foglalkozások tarthatók-e.

Ugyanez a szülői rendelkezési jog biztosítva lesz minden írott, képi, audiovizuális, digitális vagy egyéb információs vagy médiatartalom kiskorú gyermek részére hozzáférhetővé tételéhez.

Tóth Máté hangsúlyozta: az Országgyűlésnek megvan rá a joga és erkölcsi kötelesség is, hogy a már meglévő jogi eszközökkel érvényt szerezzen a javaslatnak. Szerinte a szülőnek legyen kizárólagos előjoga abban, hogy eldöntse, milyen szexuális tartalomhoz férhessen hozzá a gyermeke. A szakértő kiemelte, hogy a fentiek értelmében ha ezt a jogot megsértenék, sérelemdíjat kellene fizetni, ugyanúgy, ahogy most is létezik ilyen szülői előjog a gyermekekről történő fényképkészítésnél. Azért is logikus az önrendelkezési jog kiterjesztése, mert az online térben a platformoknak, weboldalaknak, alkalmazásoknak már most is előzetes hozzájárulást kell kérniük a kiskorúak adatainak kezeléséhez, így a javasolt új gyermekvédelmi jogi kötelezettségnek is könnyedén megfelelhetnek.

A más szervezetektől, szakemberektől beérkező szövegjavaslatokat a Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottságának jogi szárnya folyamatosan értékeli. Mint Tóth Máté elmondta, magát a törvénymódosító javaslatot az Országgyűlésnek kell majd előterjeszteni. Hozzátette: bíznak benne, hogy a képviselők felkarolják a szülők önrendelkezési jogának biztosítását és a Ház remélhetőleg megszavazza majd.

