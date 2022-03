Márki-Zay Péter kampányzárót tartott Pécsen. A kampányzáróban tartott beszédében 1848-as és 1956-os példán keresztül vezette le, hogy a szabadságért mindig a fiatalság harcolt, akár véráldozat árán is. Szerinte Orbán Viktor ezt elfelejtette. A fiatalok viszont ezt ma is érzik, ahogy Márki-Zay fogalmazott:

Igen, a fiataloknak a vér fontosabb, mint az olaj. Nagyon szomorú, hogy vannak, akik megöregedve ezt elfelejtik.

A baloldali miniszterelnök-jelölt továbbá kifejtette, hogy „Ukrajna most a mi háborúnkat vívja”, valamint elmondta azt is, hogy mi, magyarok 1956-ban is azt vártuk, hogy jöjjenek és segítsenek rajtunk - írja a Mandiner.

A videót itt tudja megtekinteni. A teljes videón 53 és 56 perc között beszél erről Márki-Zay Péter.

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala