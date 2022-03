– Néhány nap van a választásokig. Ön hogyan fogalmazná meg ennek a tétjét?

– A tét az, hogy ­belesodródunk-e a háborúba, vagy sikerül kimaradni belőle. Ha nem tudjuk minél távolabb tartani az országot a eseményektől, akkor hatalmas életszínvonal-esés vár ránk. Ha átlépünk bizonyos határokat, azt sem lehet garantálni, hogy nem érnek minket így vagy úgy katonai támadások.

Márki-Zay Péter, a magát baloldalinak nevező, valójában a globális pénzügyi hatalmakat képviselő összefogás miniszterelnök-jelöltje feltett kézzel tenne meg mindent, amit az ukrán elnök követel. Ez már teljesen világos.

Emiatt joggal aggódhat mindenki. Olyan események indulhatnak el, amelyeket ma még el sem tudunk képzelni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne sodródjunk olyan helyzetbe, amelyből nagyon nehezen tudnánk kikecmeregni.

– Az ukrán elnök azt is követeli, hogy Magyarország azonnal vágja el az utat az orosz energiahordozók előtt. Ha ezt teljesítenénk, mi történne?

– Minden országnak vannak készletei arra az esetre, ha valami baj történne. Ez igaz hazánk esetében is. Magyarország azonban még régiós összevetésben is kiszolgáltatottabb helyzetben van, mert például a csehek és a lengyelek is jelentős mennyiségű szénlelőhellyel rendelkeznek. A románoknak pedig olaj- és gázmezőik is vannak. Ha kizárólag a tartalékokra támaszkodunk, mert nem jön több gáz és olaj Oroszországból, akkor rövid idő alatt kiürülnek a készletek, mert az ipar és a háztartások azt felhasználják. Ezért annak érdekében, hogy az emberek ne maradjanak energia nélkül, a gyárakat, az üzemeket és a teljes ipari működést le kell állítani. Ennek következtében viszont tömegeket kellene elbocsátani, vagy az államnak kellene segíteni azért, hogy megéljenek mindazok, akiknek a munkahelye kénytelen bezárni.

Ez viszont hatalmas tehertételt jelentene a költségvetésnek, amely további következményekkel járna. Mindez hét-tíz napon belül ránk szakadna, ám ezzel semmit nem tudnánk segíteni az ukránoknak.

– Ha ez így van, akkor vajon a Fidesszel szemben álló politikai tábor képviselői miért lebegtetik annak a lehetőségét, hogy a szankciókat kiterjesztenék az energia területére is? Kinek akarnak megfelelni?

– A globalista erők magyarországi helytartói nem a magyar emberek és nem a nemzet érdekét tartják szem előtt, ahogy kormányon sem ezt tették. Ez most sem lenne máshogy. Nem véletlenül pártolja a Demokratikus Koalíció az Európai Egyesült Államok létrehozását. Ha hatalomra kerülnek, akkor azért fognak tevékenykedni, hogy Magyarország elveszítse a szuverenitását. Ez a mesterterv.

Így lennénk teljesen kiszolgáltatott helyzetben, és rászorulnánk a világ pénzügyi hatalmai­nak „Marshall-segélyére”. Olyan függőségbe kerülnénk, hogy arra nincsenek szavak.

– Ha áprilisban kormányváltás lenne, akkor milyen gazdasági lépésekre lehet számítani Márki-Zay Pétertől és az összefogástól?

– Azt tennék, amit szoktak. Mindig azzal vádaskodnak, amelyet ők követnek el. Azt hazudják, hogy a Fidesz megszorításokra készül. Ez viszont azt jelenti, hogy ők készülnek arra, mert

az Orbán-kormány 2010 óta egyszer sem terhelte meg az embereket, sőt pont az ellenkezőjét tette.

Ha véletlenül kormányváltás lenne, akkor az történik, ami 2010 előtt volt. Bokros Lajos már be is jelentkezett, fellépett a pályára és felvázolta az újabb megszorításokat. Ő egy kipróbált kirablásszakértő, pontosan tudja, mit vár el tőlük a globális pénzügyi hatalom.

A rezsicsökkentésnek azonnal vége lenne, ahogy a 13. havi nyugdíjtól is újra el lehetne búcsúzni. A magyarok pénze ismét ezer csatornán keresztül áramolna külföldre.

– A nemzetközi környezet nem kedvező. Ilyen helyzetben milyen lépések várhatók az Orbán-kormánytól, ha a választások után újra bizalmat kap a szavazóktól?

– Fent kell tartani a megfizethető energiaellátást, és arra lehet alapozni, ami az elmúlt tizenkét évben felépült. Jó az infrastruktúra, magas a foglalkoztatottság, alacsony a munkanélküliség, az emberek gyarapodnak, jön a tőke, jelentősek a beruházások, a befektetők bíznak Magyarországban, kedvező az adókörnyezet. Mindezekkel tovább lehet erősíteni a növekedést, így pedig az adósságot is ki lehet nőni egy fegyelmezett fiskális politikával.

Borítókép: Boros Imre: Olyan események indulhatnak el, amelyeket ma még el sem tudunk képzelni (Fotó: Kurucz Árpád)