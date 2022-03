Gulyás Gergely köszönetet mondott a tanároknak, mivel a felhívások ellenére a sztrájkban az állami fenntartású iskolákban kevesebb mint 15 ezer pedagógus vett részt. Közölte: ez a szám lényegesen elmarad a januári, később jogellenesnek nyilvánított sztrájkban részt vevő pedagógusok számától.

Hozzátette: ha az óvodapedagógusokat és a szakképzésben oktatókat is beleszámolják, akkor a pedagógusok kevesebb mint 10 százaléka vett részt a sztrájkban.

Gulyás Gergely jogosnak nevezte a pedagógusok követeléseit, szerinte azok teljesítése a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata.

Elmondta, Brüsszelben most is tárgyalnak a következő hétéves költségvetésről, és legalább az ígért, háromszor 10 százalékos béremelés megvalósul. Megjegyezte, több százmilliárd forintot igényeltek a tanárok bérének emelésére az EU-tól.

Bizakodását fejezte ki, hogy a megállapodás mielőbb létrejön, és akkor uniós, valamint a nemzeti forrásokból megtörténhet a következő választási ciklusban a pedagógusbéremelés.

A miniszter köszönetet mondott a tanároknak annak belátásáért is, hogy nem a sztrájk a tiltakozás legalkalmasabb módja egy háborús helyzetben, amikor a szomszéd országban háború folyik és az iskolákban gondoskodni kell azokról a gyermekekről is, akik most érkeztek Magyarországra. Azért is fontosnak tartotta a normális tanulmányi rend fenntartását, mert az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt a közösségben történő oktatás rendkívüli nehézségekbe ütközött.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. február 3-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi