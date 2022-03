A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 632 325, az aktív fertőzöttek száma 129 137. Kórházban 2745 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 117-en vannak lélegeztetőgépen.

Hozzátették: az ország a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van, ezért a kormány kivezeti a járványügyi korlátozásokat és hétfőtől megszűnt a maszkviselési kötelezettség.

Márciusban is minden héten folytatódnak az oltási akciónapok a kórházi oltópontokon – jegyezték meg.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Mától nem kell maszkot viselni az eddig előírt zárt terekben sem, tehát sem a tömegközlekedési eszközökön, sem az üzletekben. Megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem.

A Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozások is feloldásra kerülnek.

A kórházak és az egészségügyi szolgáltatások is visszatérhetnek a normál működésükhöz. Az új koronavírusos betegek ellátását az erre kijelölt kórházak végzik, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, és emellett továbbiakban is biztosítják az kórházi oltópontok működését.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne az oltás lehetőségével. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/marciusban-minden-csutortokon-penteken-es-szombaton-oltasi-akcio

Az oltás felvétele továbbra is elvárt az egészségügyi és a szociális dolgozóktól, valamint a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldásra kerül.

Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség.

Borítókép: Beoltanak egy lányt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina gyerekek oltására alkalmas változatával a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban 2022. március 5-én. Fotó: MTI/Komka Péter