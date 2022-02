Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Nyugaton nincs sokszínű sajtó

Az, hogy Magyarországról milyen hírek jutnak el Nyugatra, azok jól megvannak szűrve, vagy egyszerűen hamisított hírek – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Nyugat-Európában nincsen sokszínű sajtó. Németországban már egy-két helyen megjelent Márki-Zay fasisztákat és kommunistákat képviselő nyilatkozata – tette hozzá.

Gulyás. Ez nem felel meg a magyar jogállamisági feltételeknek

Gulyás kérdésre elmondta, Magyarországon a jogállami felfogásnak nem felel meg, az hogy egy bíró előre prejudikál egy ítéletet. Egy esetleges orosz-ukrán háború esetében nagyrészt magyar menekültekre számítana a kormány – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Furcsa, hogy ezt Gyurcsányné nem olvasta

Gulyás kérdésre azt mondta, furcsa, hogy Dobrev nem olvasta azt az uniós rendeletet, miszerint az atomenergia környezetvédő energia.

Atomenergia nélkül nem lehet elérni a párizsi klímacélokat.

Az EP folyamatosan sérti az uniós jogot

Az Európai Parlament folyamatosan fogad el olyan határozatokat, ami szembemegy az uniós joggal – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Gulyás: Ez felelőtlenség!

Van egy olyan Európai Egyesült Államok eszme, amit a liberálisok kizárólagosnak fogadnak el, mi mások nem – mondta egy Gulyás.

Felelőtlenség lenne magyar katonákat Ukrajnában küldeni – mondta Gulyás Márki-Zay egyik kijelentésével kapcsolatban.

Politikai akció a március végi tanársztrájk

Szívesen tárgyalunk a pedagógusokkal, de egy politikai akciónak tűnik a március végi sztrájkhirdetés – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Mindenki tartsa be a jogszabályokat.

Erre nem költ a kormány az adófizetők pénzéből

A bíróság ítélete szerint nincsenek veszélyben az uniós pénzek – mondta kérdésre Gulyás. Veszélyt csak a fasisztákat és kommunistákat képviselő baloldal jelent. A magyar adófizetők pénzéből nem akarjuk kisegíteni a benzinkutasokat – mondta egy másik kérdésre.

Egyértelmű helyzet

Az Európai Bizottsággal megállapodtunk, majd a gyermekvédelmi törvény elfogadása után nem került sor a megállapodás aláírására a helyreállítási alap ügyében, tehát ha visszavonnánk a törvényt, akkor megszűnnének a támadások – mondta az Origo kérdésére Gulyás. Szólt arról is, hogy az nem igaz, hogy kijavították a meghibásodott Tram-traineket Budapesten, nem egyeznek Karácsony szavai a valósággal.

80 kilométer felett ráztak a Tram-trainek, de a BKV javítása után 60 kilométer felett ráztak.

A gyártó javította meg később – tette hozzá.

Kiáll a kormány a gyermekvédelmi törvény mellett

Gulyás kérdésre azt mondta, a kormány kitart a gyermekvédelmi törvény és a népszavazás mellett. Magyarország a jogállam alapértékeit kiemelten fontosnak tartja, és ezért a gyermekek védelmét kiemelten fontosnak tartja.

Ha a baloldal jutna hatalomra, akkor az általuk képviselt kommunista és fasiszta eszmék összeegyeztethetetlenek az uniós alapértékekkel.

A pénz nem Brüsszel pénze, hanem jár nekünk – tette hozzá.

Második helyen az unióban a magyar gazdasági növekedés

Gulyás közlése szerint a négy stop intézkedés 3 százalékponttal csökkentette a hazai drágulást. Szólt arról is, hogy a magyar gazdaságpolitika eredményességét jól mutatja, hogy az unióban a második helyen áll a magyar bővülés.

Mi lesz a benzinkutakkal?

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 3-4 benzinkútbezárásról tud a kormány. Az állam adott esetben kijelölhet szolgáltatót egy-egy területen, így senki sem marad benzinkút nélkül – tette hozzá. 10 liter benzint, vagy gázoljat lehet maximum elvinni kannában az új intézkedés szerint.

Migráció ügyben is a magyar megoldás győzött

Varga Judit arról is beszélt, négy éve is hasonló helyzet volt a migrációs helyzet kapcsán. Akkor is az országgyűlési választás zárta le a vitát – tette hozzá. Migráció ügyében is a magyar megoldás győzött.

A magyar emberek döntésén múlik mi lesz a megoldás ebben az ügyben.

Varga Judit: Politikai döntés született

Varga Judit, igazságügyi miniszter az uniós bírósági döntésről azt mondta, hogy politikai döntés született. Nem érte meglepetésként a kormányt. Politikai szereplő lett a bíróság. Egy nagy nemzetközi vita zajlik a gyermekvédelmi törvény körül – tette hozzá.

