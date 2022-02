Régóta nem láttuk egymást, ezért jó újra együtt lenni – rögzítette Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédének a kezdetén. Hozzátette: a legfontosabb arról beszélni, hogy kik vagyunk és mit akarunk.

– Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk. Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország

– hangsúlyozta a kormányfő.

– Azonban megtudhattuk, hogy mi, jobboldaliak trágyával etetett gombák vagyunk és nem tudunk egy keresztrejtvényt sem megfejteni – emlékeztetett Orbán Viktor a baloldal miniszterelnök-jelöltjének elhíresült mondataira.

Mint mondta, emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal, az ember pedig nem hisz a fülének.

– Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt. Ők tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek a visszatérésre – húzta alá a miniszterelnök.

Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel megerősítve. Ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára.

Az ember nem is tudja, hogy sírjon, vagy nevesen. Már csak az a kérdés maradt, hogy miről fogok ma beszélni. Hazamegy a gyerek a miséről, Miről beszélt a pap? -kérdik tőle. A bűnről. És mit mondott? Ellenezte. Így vagyok én is a mondókámmal. Csak a szókásos.

– Magyarországnak előre kell menni, és nem hátra. De mi az előre és mi a hátra? – tette fel a kérdést.

– Két nehéz évet hagytunk magunk mögött. Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, brüsszeli birodalmi dühkitörések, a hidegháború hűvös lehelete a tarkónkon, és a háború nyugtalanító árnyéka Kelet és Közép-Európa fölött – folytatta.

– Ebben a helyzetben kellett megszerveznünk a koronavírus elleni védekezést, ebben a helyzetben kellett újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek. Ez így együtt még gombócból is sok, nemhogy feladatból – mondta a Miniszterelnök, aki ezt követően köszönetet mondott a járvány elleni küzdelemben részt vett dolgozóknak.

–Egy ilyen semmiből lecsapó világjárvány terheléspróba is. Afféle stressz teszt – mondta. – Önök is láthatták, a magyar állam derekasan állta a sarat. A járványügyi hatóságok, a kórházak, a magyar egészségügy kiemelten teljesített. Az ország cselekvőképessége egy pillanatig sem forgott veszélyben. Európában egymás után estek el a kormányok, szétestek a koalíciók, követhetetlenül változtak a szabályok, a tüntetőket karhatalommal fékezték meg. Itthon sikerült megőrizni a közbizalmat, mert az emberek szerint Magyarország jól védekezett.

– Magyarországra nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt. Amikor zárni kellett, nyitást követeltek, amikor nyitni kellett, akkor zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek. Barátaim, ez súlyos felelőtlenség vagy még ennél is több. Ne óckodjunk a súlyos szavaktól – kérte hallgatóságától Orbán Viktor.

– Halálos világjárvány idején a családok millióinak félelmét kormánybuktatásra kihasználni, minden ítélőszék előtt védhetetlen cselekedet, mind a kettőnek el is jön majd az ideje. Az egyik április 3-án, a másik pedig a Jóisten rendelése szerint

– szögezte le a miniszterelnök.

– 2010-óta nem csak az államot építettük át, de építettünk egy új magyar gazdaságot is. Most ez is vizsgázott. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy segély helyett munkát adunk az embereknek. Ma egymillióval dolgoznak többen, mint a Gyurcsány-kormány idején – fogalmazott a miniszterelnök.

– Exportra támaszkodó gazdaságot építettünk fel. Tavaly sikerült egy újabb rekordot döntenünk. 119 milliárd euróra nőtt Magyarország exportteljesítménye. Lakosságszám tekintetében 5. vagyunk a világon, de Exportteljesítményünk 34. legjobb a világon – jelentette ki.

–2010-ben úgy döntöttünk, hogy a kulcs áldozatokat magyarosítjuk. Ezért a külföldi tulajdonokat 50 százalékra csökkentjük a bankrendszerben, a médiában, és az energiaszektorban is – mondta, majd emlékeztetett, hogy a bankoknál 60, a médiában 66, az energiaszektorban pedig 71 százalékról indultunk, de mára mindenhol többségbe került a magyar tulajdon.

– A járvány idején is meg tudtuk tartani amit magyar kézbe vettünk. Válság ide, vagy oda, folytattuk a magyar tőke külföldi befektetéseit. Azt már korábban eldöntöttük, hogy amennyi profitot kivesznek a külföldi vállalatok, annyit kell haza hozniuk a külföldön működő magyar cégeknek. Csak így lehet egyensúlyban tartani a magyar gazdaságot. A mol terjeszkedik, Lengyelországban vásárolt 417 benzinkutat. Az OTP ott van az egész balkánon. Magyar vállalat építheti a 270 millió lakosú Indonézia útdíj rendszerét. Csehországban a Magyar villamos művek 1,6 millió lakost lát el villamos energiával.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány egészen más utat járt, mint amit a polgári kormány.

– Ők hátrafelé mentek.

Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét és fizetőssé tették az egészségügyet is. Kétszeresére emelték a villamos energia, háromszorosára a lakossági földgáz árát. De jön még a kutyára dér, most április 3-án Önök nyújthatják be nekik a számlát – jegyezte meg a miniszterelnök. Kiemelve: A 13. havi nyugdíj nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett.

– Kellő szerénységgel, de magabiztosan mondhatjuk, hogy mi a járvány idején sem adtuk fel a céljainkat, ezért

a mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk

– emlékeztetett Orbán Viktor.

– A választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus-törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbér-emelést. Nem szavazta meg a családi adó-visszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem – rögzítette a miniszterelnök. Hozzátette:

Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket.

– NATO tagság ide vagy oda, nincs olyan szövetséges, aki helyettünk védené meg a hazánkat. Ha nem vagyunk elég erősek, Magyarország nem lehet biztonságban – szögezte le.

– A Vaslady azt mondta: a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből. S valóban, először magas adókkal elveszik a pénzt azoktól, akik megdolgoztak érte. Ezt gyorsan elköltik, ezért hiteleket kell felvenni, amit abból a pénzből akarnak visszafizetni, amit a még magasabb adókkal megint az emberektől vesznek el – mondta.

–A végén az adók is, az adósság is az égben, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, IMF. Nincs pénz. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége – folytatta.

– Ma azonban sok ezer milliárdnyi fejlesztés fut. A szegények száma csökken, a középosztály erősödik. A minimálbér ma magasabb, mint az átlagbér volt a Gyurcsány-kormány idején. Vagyis van pénz, s ha folytathatjuk a kormányzást, akkor lesz is. A vidékfejlesztésre háromszor annyit fogunk költeni mint eddig. A munkaalapú gazdaságból a pénz munkából lesz. Az adók alacsonyak, a jövedelmek nőnek, az emberek vásárolnak, és befektetnek. Megéri dolgozni – fogalmazott Orbán.

Az USA-ban 40 éves csúcsra, 7,5 százalékra futott fel, Euróbában is vannak országok, ahol az infláció már 10 százalék felett jár. Nálunk is ez lenne a helyzet, ha nem védenénk folyamatosan a családokat.

– Nem néztük tétlenül az árak változását. Mi bevezettük a 4 stop politikáját. RezsiSTOP, üzemanyagárSTOP, kamatSTOP és élelmiszerárSTOP. Ilyen 30 éve nem történt Magyarországon. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Európai Unióban az áram ára nálunk a legalacsonyabb, a gáz ára pedig a 3. legalacsonyabb – NATO tagság ide vagy oda, nincs olyan szövetséges, aki helyettünk védené meg a hazánkat. Ha nem vagyunk elég erősek, Magyarország nem lehet biztonságban – szögezte le.

– A Vaslady azt mondta: a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből. S valóban, először magas adókkal elveszik a pénzt azoktól, akik megdolgoztak érte. Ezt gyorsan elköltik, ezért hiteleket kell felvenni, amit abból a pénzből akarnak visszafizetni, amit a még magasabb adókkal megint az emberektől vesznek el – mondta.

–A végén az adók is, az adósság is az égben, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, IMF. Nincs pénz. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége – folytatta.

– Ma azonban sok ezer milliárdnyi fejlesztés fut. A szegények száma csökken, a középosztály erősödik. A minimálbér ma magasabb, mint az átlagbér volt a Gyurcsány-kormány idején. Vagyis van pénz, s ha folytathatjuk a kormányzást, akkor lesz is. A vidékfejlesztésre háromszor annyit fogunk költeni mint eddig. A munkaalapú gazdaságból a pénz munkából lesz. Az adók alacsonyak, a jövedelmek nőnek, az emberek vásárolnak, és befektetnek. Megéri dolgozni – jelentette ki a miniszterelnök.

Az USA-ban 40 éves csúcsra, 7,5 százalékra futott fel, Európában is vannak országok, ahol az infláció már 10 százalék felett jár. Nálunk is ez lenne a helyzet, ha nem védenénk folyamatosan a családokat.

– Nem néztük tétlenül az árak változását. Mi bevezettük a 4 stop politikáját. RezsiSTOP, üzemanyagárSTOP, kamatSTOP és élelmiszerárSTOP. Ilyen 30 éve nem történt Magyarországon. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Európai Unióban az áram ára nálunk a legalacsonyabb, a gáz ára pedig a 3. legalacsonyabb.

– A rezsicsökkentés működik, éppen most veszi át tőlünk Franciaország és Spanyolország – emelte ki.

– Az üzemanyag ára nálunk az ötödik legalacsonyabb Európában. Ma 480 forintot fizetünk, árSTOPnélkül jóval 500 forint felett járnánk. Az árSTOP itt is bevált, ezért további 3 hónappal meghosszabbítjuk – jelentette be Orbán Viktor.

– Az unió most kiadott friss jelentése szerint az infláció Magyarországon idén 5,4 százalék, jövőre 3,6 százalék lesz, amit a béremelések mértéke meghalad – vetítette előre. A családtámogatásokat megőrizzük, sőt kibővítjük. Lesz gyerek, lesz pénz, és megvédjük a családokat. Erre van az előre

– tisztázta a miniszterelnök.

Szerinte azonban az infláció ügyében van egy fekvőrendőr, úgy hívják Brüsszel.

– Liberalizálták a gáz és árampiacokat, de a jogszabályokat nem dolgozták ki, és nem vezették be. Ezzel kiszolgáltatták Európát a pénzügyi spekulánsoknak, mert az energiaárak felelnek az infláció jelentős százalékáért. Az árak alakítása már kicsúszott a brüsszeli bürokraták kezéből. A magas energiaárak még évekig velünk maradnak. Szijjártó Péter rámenősségének és vagányságának köszönhető, hogy jó üzletet kötöttünk az oroszokkal.

– Egész Európában bűntető adókat akarnak befizetni a lakás, és gépkocsi tulajdonosokra. Ideje, hogy valaki kimondja, Brüsszel terve megbukott. Megbukott, mert tönkreteszi az európai vállalkozásokat. Zsákutca. Új terv kell – mondta Orbán Viktor.

A járvánnyal kapcsolatban elmondta úgy tűnik, mára túl vagyunk a nehezén. – Menet közben rendbe tettük az orvosi béreket, felszámoltuk a hálapénzt, elválasztották a magán és állami szektort. Mindezt békében, egyetértésben, egy világjárvány kellős közepén. Köszönet érte – fejtette ki Orbán.

– Ma már mi gyártjuk, amire szükségünk lehet egy újabb járvány idején. A legnagyobb falat a Debrecenben épülő vakcinagyár, amely az év végére munkába áll. Azt senki sem gondolja, hogy nem törhetnek ki újabb járványok, de azt garantáljuk, hogy a magyar egészségügy és gyógyszeripar – ígérte a miniszterelnök.

– Óriási csatát vívtunk, hogy Brüsszel fenntarthatónak nyilvánítsa az atomenergiát és a földgázt – húzta alá a kormányfő. Hozzátette: egész Európában büntetőadó akarnak bevezetni. – Ideje, hogy valaki kimondja: Brüsszel terve, ami az energiaárak növelésével akar védekezni a klímaváltozás ellen, megbukott – folytatta a miniszterelnök.

A rezsicsökkentés működik, éppen most veszi át tőlünk Franciaország és Spanyolország – emelte ki.

– Az üzemanyag ára nálunk az ötödik legalacsonyabb Európában. Ma 480 forintot fizetünk, árSTOPnélkül jóval 500 forint felett járnánk.

Az árSTOP itt is bevált, ezért további 3 hónappal meghosszabbítjuk.

– Az unió most kiadott friss jelentése szerint az infláció Magyarországon idén 5,4 százalék, jövőre 3,6 százalék lesz, amit a béremelések mértéke meghalad.

– Óriási csatát vívtunk, hogy Brüsszel fenntarthatónak nyilvánítsa az atomenergiát és a földgázt – húzta alá a kormányfő. Hozzátette: egész Európában büntetőadó akarnak bevezetni. – Ideje, hogy valaki kimondja: Brüsszel terve, ami az energiaárak növelésével akar védekezni a klímaváltozás ellen, megbukott – folytatta a miniszterelnök.

– Már a járvány idején megkezdtük a hazai egészségügy fejlesztését, amiből a legfontosabb a debreceni vakcinagyár, ami már idén év végén megkezdheti a működését – közölte Orbán Viktor. – Lesz-e újabb migránshullám a határainknál? – tette fel a kérdést a kormányfő.

Erre úgy felelt Orbán Viktor, hogy nemcsak lesz, van is. – Naponta több százan próbálnak erőszakkal Magyarország területére lépni. Tavaly 122 ezren, idén januárban pedig már több mint 12 ezren – érvelt a miniszterelnök.

Kiemelte:

a magyar védvonalak csak addig állnak a határon, amíg mi vagyunk kormányon.

– A keresztény Európa a saját gyengeségei miatt nagy bajban van – közölte Orbán Viktor. Szerinte a túléléshez szükség van a Balkán népeire is. Ezután a miniszterelnök idézte Gyurcsány Ferenc szavait, aki elmondta: a migránsok „nem bántanak senkit”, sőt, 1-2 generáció alatt ők is „magyarrá válnának”, ezért az a fontos, hogy akik ide érkeznek „érezzék jól magukat."

– Ha hagyjuk, hogy a migránspárti brüsszeli bürokraták kormányra segítsék a Gyurcsány-show egyszerre nevetséges és veszélyes szereplőit, akkor meg fogják nyitni a határokat. És ha egyszer beengedik őket, többet nem lehet visszacsinálni. Lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy még az unokáink is nyögni fogják, ha még itt lesznek egyáltalán – hangsúlyozta a kormányfő.

– Elkerülhetetlenül másfajta jövőt kívánunk magunknak és gyermekeink számára is, ám itt nem is fogunk engedni, április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyerekeinket. Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén! – rögzítette Orbán Viktor.

Cikkünk frissül...

Borítókép: Orbán Viktor (Koncz Márton/Origo)