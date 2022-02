Cikkünk frissül!

Az ukránok szerint jelentős veszteségek érik az oroszokat

Oroszország 3500 katonát veszít, közel 200-at túszként tartanak – jelentette be az ukrán sajtó szerint Mykhailo Podoliak, az elnöki hivatal tanácsadója az éjszakai heves harcok után.

Háborús hatások: itthon rend van a boltokban

Magyarországon az orosz-ukrán háború kitörése óta is nyugodt körülmények között, a megszokott rendben folyik az értékesítés az áruházakban. Az élelmiszer-felhalmozást nem is indokolná semmi, hiszen beszerzési oldalon továbbra is zavartalan a kereskedelmi egységek ellátása.

Eleshetett az első nagyváros

Az orosz védelmi minisztérium állítja: elfoglalták Melitopol városát – írja a Világgazdaság.

A 150 ezres nagyváros Ukrajna déli részén található, nem messze a kulcsfontosságú Mariupol kikötővárostól. Kijev egyelőre nem erősítette meg a hírt. Ha igaz, akkor ez az első fontosabb város, amely teljesen orosz kézre került.

Légicsapások érték Szumi, Poltava és Mariupol környékét

Az ukrán hadsereg közölte, hogy pénteken légicsapások érték Szumi, Poltava és Mariupol környékét; az oroszok a Fekete-tengerről indítottak Kalibr-rakétákat a térségek ellen.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök kabinetfőnökének tanácsadója elmondta: kemény harcok zajlanak Mariupol környékén, és Herszon, Odessza, valamint Mikolajiv közelében is összecsapások vannak.

– Mariupol semmiképp sem fogja megadni magát, nem fogják elfoglalni

– szögezte le.

Erőművet foglaltak el az oroszok

Csernobil után újabb erőmű került az oroszok kezére: az Interfax jelentése szerint a Kijevtől északra található egyik létesítményt már az orosz hadsereg biztosítja.

Zelenszkij marad a helyén, Kijevben

Nemet mondott az Egyesült Államok azon felvetésére Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, hogy kimenekítsék őt és családját Kijevből, mielőtt az orosz hadsereg egyre közelebb kerül az ukrán főváros elfoglalásához. Az ukrán elnök egyébként szombat reggel is Kijev utcáit járja, erről videót is posztolt.

Délen próbálnak sikert elérni az oroszok

Délen nyomulnának előre az oroszok, hogy minél hamarabb elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint Herszonnál, Mikolajivnál és Odesszánál is heves harcok bontakoztak ki.

Putyin „barátja” is a háború végét akarja

A Washington Capitalsban játszó orosz Alekszandr Ovecskin korábban többször kiállt az orosz elnök mellett, a barátjának is nevezte, most viszont rendkívül hűvösen fogalmazott abban az üzenetében, amelyben a háború leállítását kérte.

Biden pénzt küld Ukrajnába

Joe Biden amerikai elnök jóváhagyta egy 350 millió dolláros azonnali katonai segély elküldését Ukrajnának, amelyet Kijev a védekezésre fordíthat.

Utcai harcok dúlnak az ukrán fővárosban

Az utcán folynak a harcok Kijevben. Egy sugárúton sikerült visszaverniük a védőknek az orosz támadó alakulatokat, közben minden civiltől azt kérik, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

Az oroszok vétóztak, nincs meglepetés

Oroszország megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amelyben a szervezet elítélte volna Ukrajna lerohanását – írta a BBC. Az elutasított határozattervezet felszólította volna Moszkvát, hogy azonnal vonja vissza a csapatait. A javaslatot az Egyesült Államok és Albánia terjesztette a BT elé. 11 ország támogatta, Oroszország ellenezte, három tag, Kína, India és az Egyesült Arab Emírségek pedig tartózkodott.

A 15 tagú ENSZ BT-ben az öt állandó tagnak, az Egyesült Államoknak, az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Kínának és Oroszországnak vétójoga van. Várható volt, hogy az ülésen elnöklő orosz ENSZ-nagykövet él is ezzel.

Zelenszkij: ki kell tartanunk ma éjjel!

Moszkva különös figyelmet fordít Kijevre péntekről szombatra virradó éjjel, az orosz csapatok megpróbálják lerohanni a fővárost – figyelmeztet az ukrán elnök legújabb videóüzenetében.

Teljesen őszinte leszek: az éjszaka még nehezebb lesz, mint a nappal. Több városunk ostrom alatt áll: Csernyihiv, Szumi, Harkov, a lányaink, fiaink a Donyeck-medencében, a dél-ukrajnai városokban.

Volodimir Zelenszkij elmondta: beszélt Franciaország, Hollandia, Németország és az Egyesült Államok valamint az Európai Unió vezetőivel, akiknek köszönetet mondott, és elmondta, Ukrajna mit vár a Nyugattól.

Ki kell tartanunk ma éjjel, Ukrajna sorsa itt és most dől el. Nem veszthetjük el a fővárost... Az ellenség minden erejét beveti ma éjjel, hogy megtörje az ellenállásunkat.

Az ukrán államfő óvatosságra intette a civil lakosságot, és mindenkit kért, hogy segítse honfitársait, különösen az időseket. A polgári védelemhez csatlakozottakat pedig felszólította, hogy segítsék a védelmet.

Borítókép: Orosz katonák haladnak a Krímből kiinduló egyik támadási irányon / Sputnik via AFP / Konstantin Mihalchevskiy