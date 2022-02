Márki-Zay Péter egyre nevetségesebbé teszi magát. A baloldali jelölt

ELŐSZÖR MÉG ORBÁN VIKTORRAL AKART VITÁZNI, MAJD LÁZÁR JÁNOSSAL, DE MIUTÁN ŐK FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT ARRA, HOGY A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER CSAK EGY BEOSZTOTT, ELŐBB DEÁK DÁNIEL POLITOLÓGUST HÍVTA VITÁRA, MAJD BOHÁR DÁNIEL RIPORTER IS FELKERÜLT A LISTÁJÁRA.

Az elemző először nem hitt a szemének, amikor meglátta, ki hívja telefonon

Márki-Zay korábban tett egy felhívást arról, hogy ha valaki bebizonyítja, hogy tényleg azt mondta, hogy

megszüntetné a rezsicsökkentést,

beengedné az országba a migránsokat,

fizetőssé tenné az egészségügyet,

Indiába küldené műtétre a magyar embereket és

bezáratna sürgősségi osztályokat és szülészeteket,

akkor fizet neki 5 millió forintot (ezt később kiegészítette hatmillióra). Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője készített egy videót, amelyben sorra vette mind az öt állítást, és bemutatta, hogy tényleg a saját szájával mondta Márki-Zay például azt, hogy az igazi rezsicsökkentés az, ha kevesebb vizet használunk, tehát például kevesebbet fürdünk.

Deák Dániel az Origónak azt mondta:

Mivel korábban mások is jelentkeztek a pénzért, de Márki-Zay azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy nem jelentkezett senki, gondoltam, elküldöm neki sms-ben is a videót, hogy ne kerülje el a figyelmét. Erre reagált először sms-ben, azt mondta, nem bizonyíték a videóm, majd később felhívott, majd a rövid, 47 másodperces beszélgetésünk során meglehetősen zavartan arról beszélt, hogy vitázzunk a témáról a PestiTV-ben vagy a HírTV-ben. Emellett magyarázta a mondatait, azt mondta például, hogy sosem állította, hogy a magyaroknak Indiába kéne mennie szemműtétre. Mindez meglehetősen érdekes, hiszen videófelvétel van erről és más hasonlóan botrányos kijelentéséről.

Az Origo azon kérdésére, mit gondolt, amikor felhívta telefonon Márki-Zay Péter, Deák azt válaszolta:

Először nem hittem a szememnek, amikor láttam, hogy a baloldal aktuális miniszterelnök-jelöltje hív telefonon. Nem tudom még most sem felfogni, hogy miként következhet be az, hogy egy miniszterelnök-jelölt a választási kampányban elemzőkkel álljon le telefonon vitatkozni és bizonygatni az igazát. Valahogy nem tudom elképzelni, hogy Orbán Viktor felhívja például Pulai András baloldali elemzőt amiatt, hogy csúnyákat mondott rá tegnap este az ATV-ben. És épp ez a lényeg: egy miniszterelnök vagy miniszterelnök-jelölt nem áll le vitatkozni újságírókkal, elemzőkkel és nem vele egy szinten lévő politikusokkal. Ha ez megtörténik, akkor az az adott politikus politikai halálát jelenti. Ez volt a helyzet Karácsony Gergelynél is, aki szintén rólam készített videót, ahelyett, hogy Orbán Viktorral került volna konfliktusos helyzetbe.

Az elemző hozzáfűzte:

EZ IS JÓL MUTATJA, HOGY KARÁCSONY GERGELY ÉS MÁRKI-ZAY PÉTER IS TELJESEN ALKALMATLAN MINISZTERELNÖK-JELÖLTNEK.

Deák Dániel azt is leszögezte, hogy Márki-Zay Péter összevissza beszél, még a saját korábbi szavait is képes letagadni, és úgy tenni, mintha azt sosem mondta volna.

Egy ilyen emberrel nincsen értelme vitázni, senki sem veszi komolyan. Márki-Zay egy komolytalan politikus, aki már annyira szeretné, hogy végre valaki komolyan vegye, hogy lassan járókelőket fog leszólítani, hogy vitázzanak vele. De szemmel láthatóan senki sem akar vele vitázni, hiszen tudják, úgyis letagadna mindent és hazudozna.

Deák Dániel azt is kiemelte, hogy:

Márki-Zay eddigi kampánya egy szóval: katasztrófa. Miközben az az általános tapasztalat a korábbi választások alapján, hogy januárban már nem szokott az aktuális kormánypárt támogatottsága tovább nőni, most szakítottunk ezzel, és még januárban is tovább nyílt az olló a kormányoldal és az ellenzék között. Ez annak tudható be, hogy Márki-Zay botrányt botrányra halmoz, sértegeti a választókat és semmi érdemi mondanivalója nincsen. A választási plakátokon pedig lényegében a kormány által elért eredményeket hirdeti, így a rezsicsökkentést, a határkerítést és a családtámogatásokat. Ez totálisan érthetetlen ellenzéki kampány, ilyet még nem láttam! Nem meglepő, hogy még a baloldalon belül is sokan kritizálják, rossznak látják a kampányát.

Márki-Zay elnézte a házszámot

Miután Deák Dániel elutasította Márki-Zayt, egy pénteki ceglédi utcafórumon a baloldali jelölt Bohár Dániel riporternek tett ajánlatot. A Pesti TV riportere, a Megafon tagja az Origo kérdésére elmondta, hogy az 5+1 millió forintot kérte Márki-Zaytól a fórumon, ezért

lépésről lépésre meg is mutattam neki ezeket a videókat, és ő az elején azzal fogadott, hogy vitázni akar velem. Tehát az 5+1 millió forintért mentem és egy vitakihívással jöttem el!

Bohár arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy Márki-Zay már bárkivel vitázna, azt mondta:

Elég szürreális, meglehetősen vicces. Nem tudom, hogy emögött valójában milyen szándék húzódhat meg, de az látszik, hogy már bárkivel vitázna. Egy jelöltnek minimum egy politikussal kellene vitáznia, ellenfele az nem egy politológus vagy egy riporter.

Bohár Dániel kijelentette:

Márki-Zay elnézte a házszámot! Nem velünk kell vitatkoznia. Vitaképtelen, mert hiába mutatsz be tényeket, és támasztod alá felvételekkel, hogy ő korábban mit mondott, akkor is letagadja. Semmi értelme nincs a vitának, mert úgy nem lehet vitatkozni, hogy a valóságot is letagadja. Gyakorlatilag a megtörtént dolgokat is elhazudja.

Bohár már többször próbálta kérdezni Márki-Zayt a kijelentései kapcsán. Ezzel összefüggésben azt mondta:

Egyből elkezd támadni. Érdemben sohasem válaszol, vagy úgy válaszol, hogy letagadja azt is, amit ő saját maga mondott.

Az Origo kérdésére értékelte Márki-Zaynak a 888.hu újságíróját támadó durva kijelentéseit, és azt is, hogy gyakorlatilag hülyének nézi a választókat.

Bohár elmondta:

Úgy szoktam mondani, hogy az Álmoskönyv szerint az túlságosan sok jót nem jelent, ha egy politikus – ebben az esetben egy miniszterelnök-jelölt – azokat a választókat sértegeti, akiktől elvileg azt várja el, hogy rá szavazzanak.

Arra a kérdésre, hogy kiállna-e vitázni Márki-Zay Péterrel, azt felelte:

Erről azt tartom, hogy csak olyan emberrel érdemes vitázni, aki egyenes abból a szempontból, hogy az adott kérdésre egyenesen válaszol. Tehát egy olyan emberrel nem lehet vitatkozni, aki állít valamit, majd ha egy mondattal később megkérdezem az állításával kapcsolatban, egy másik mondatban már letagadja, hogy ő azt valaha mondta. Egy ilyen emberrel szerintem nem lehet vitatkozni.

Bohár Dániel hozzátette:

Nem azért nem állnék ki vele, mert nem szeretem a vitát, hanem azért, mert nincs értelme. Ha van egy olyan ember, aki mindenről képes hazudni, akkor azzal semmi értelme nincs vitázni.

Most már csak az a kérdés, ki lesz a következő, akit Márki-Zay kihív vitázni.