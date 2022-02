Büszkék is rá 2 órája

A baloldal ezúttal szórólapokkal támadja Orbánt és Kaczynskit Brüsszelben

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő büszkén vállalja, hogy ő áll annak a brüsszeli akciónak a hátterében, amelynek során minden európai parlamenti képviselő egy Orbán Viktort és Jaroslaw Kaczynskit rágalmazó szórólapot kapott kézhez. Ujhelyi egy EP-ben körbeküldött, lapunk által is látott, szombati keltezésű levelében többször is nyomatékosítja, hogy büszke a tettére, amivel a Pegasus-ügyre szerette volna felhívni a figyelmet. A magyar és a lengyel kormánypártok intézkedést követelnek az Európai Parlament elnökétől a történtek miatt. Az uniós parlamentben egyébként tilos az efféle, élcelődő kampányanyagok finanszírozása, ráadásul a házszabály szerint is tiszteletteljes viselkedést várnak el a mindenkori képviselőktől.

Az Európai Parlament (EP) valamennyi képviselője kapott tegnap a postaládájába egy Orbán Viktort és Jaroslaw Kaczynskit rágalmazó szórólapot. Az EP baloldala által elkövetett és finanszírozott akcióról van szó: a röplap „illiberális Pegasus-testvéreknek” nevezi a pártelnököket, akik a szocialisták szerint nemcsak hogy vétenek az európai értékek ellen, de az európaiak magánszféráját sem tartják tiszteletben - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A nagy számban terjesztett szórólapon az európai szocialisták logója is jól kivehető. Egy szombati keltezésű levélben a szocialista Ujhelyi István „büszkén” vállalta, hogy ő és lengyel kollégája, Robert Biedron áll az akció mögött. – Büszkén jelentem be, hogy Robert Biedron kollégám és én voltunk. A szórólapok terjesztésével a Pegasus-ügyre akartuk felhívni a figyelmet – írta az európai parlamenti képviselőknek a szocialista politikus, sokadszorra populistának és autokratának nevezve a magyar és lengyel kormányt. Ujhelyi szerint az európai parlamenti képviselők feladata, hogy kiálljanak az európai értékek mellett – meglátása szerint a kampányakciója ennek jegyében történt. – Nagyon is büszkék vagyunk rá – húzta alá sokadszor a levelében, amihez egyébként egy saját maga által készített, a Pegasus-ügyről szóló videót is linkelt, „objektív” tájékoztatásul. Emlékezetes, a szocialista politikustól nem idegen a fake news tartalom: Ujhelyi európai parlamenti asszisztense, egyben sajtósa készítette a párt elhíresült Facebook-videóját, amelyen egy magát mentőápolónak kiadó nő többek között arról beszélt Korózs Lajos szocialista képviselőnek, hogy nem megfelelően ellátott, sok esetben haldokló betegek hazaszállításában vett részt. A nőről később kiderült, hogy sosem dolgozott mentőápolóként. A Fidesz és a PiS is tiltakozik Az álhírekre épülő kampányfogás és a pártelnökök rágalmazása miatt a Fidesz és a lengyel Jog és Igazságosság európai parlamenti delegációja is levélben fordult Roberta Metsola EP-elnökhöz. Lapunk is olvasta a levelezést. A hazai, Gál Kinga delegációelnök és Deutsch Tamás delegációvezető által jegyzett levélben intézkedéseket kérnek az elnöktől az Európai Parlament méltósága és a demokratikus vitakultúra megőrzése érdekében. Mint írják, a baloldal eljárása messze túlmutat a mégoly éles hangvételű politikai véleménynyilvánítás és vita keretein, és nyilvánvalóan szembemegy az Európai Parlament írott és íratlan szabályaival. – Meggyőződésünk szerint semmilyen politikai nézetkülönbség nem igazolhatja a rágalmazás intézményesítését – húzták alá, egyúttal példátlan módon hazug és durván személyeskedő kampányanyagnak nevezve a szórólapokat. Ryszard Legutko, a lengyel kormánypárt EP-delegációjának vezetője szintén megrökönyödésének adott hangot a történtek miatt. A lengyel levélben azt ajánlotta Roberta Metsola figyelmébe: botrányos, hogy az EP egyik frakciójának módjában áll hazugságok nyomtatását finanszírozni. „Azonnali intézkedést követelünk” – írja Legutko, aki szerint többek között ki kell vizsgálni, hogy milyen forrásokkal és pontosan kik pénzelték az akciót. Emlékeztet rá, hogy a hatályos szabályok szerint munkájuk során az Európai Parlament valamennyi tagjának „tisztelettel, méltósággal, előzékenyen kell eljárniuk, mindenféle előítélet és megkülönböztetés nélkül”. (Ujhelyi „büszke” beismerő levele a lengyel levél után íródott – a szerk.) A szocialisták botrányos röplapja, amit tömegesen nyomtattak és osztottak szét Brüsszelben. Forrás: MN A Magyar Nemzet többször írt róla, hogy a Pegasus-ügy az Európai Parlament baloldalának egyik kedvenc kampánytémája. Nemrég a Momentumot is soraiban tudó liberális frakció európai parlamenti különbizottság felállítását is javasolta a kémszoftver ügyében. Ami a magyar szálat illeti, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hétfőn ötvenöt oldalas jelentésben közölte, hogy nem tárt fel jogsértést a Pegasus kémszoftver magyarországi alkalmazásával, illetve engedélyezésével kapcsolatban. A baloldalon a kedélyek persze azóta sem csillapodnak: a NAIH tegnap újabb közlemény kiadására kényszerült, amelyben jelezték, hogy a Pegasus- összefoglaló hétfői kiadása óta is több nem tényszerű, hamis, félrevezető állításokat tartalmazó cikk jelent meg a sajtóban. Borítókép: Ujhelyi István az EP-ben

