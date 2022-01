– Félszív most nem elég. Vagy a Fidesz, vagy a mai ellenzék – írta vasárnap reggel közösségi oldalán Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíciót vezető volt miniszterelnök határozott kéréssel fordult támogatói felé: segítsék Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölti kampányát. – Arra bátorítom támogatóinkat, a Fidesszel szemben álló európai polgári sokaságot, hogy beszéljenek és cselekedjenek egyértelműen. Vagy vagy – írta sokatmondóan a legerősebb baloldali párt vezetője.

Gyurcsány Ferenc üzenetének időzítése nem véletlen - írja a Magyar Nemzet. Bár a baloldalon már régóta ígérik, hogy beindítják a kampányt, ez még a választások kitűzésének hetén sem sikerült. Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt a jelek szerint még a baloldali szavazókat is megosztja, botrányos kijelentésein a baloldalhoz köthető média és véleményvezérek is fel szoktak háborodni. Márki-Zay maga is többször beszélt erről, médiaszereplései során rendszerint azt kéri az őt interjúvoló riportertől, hogy inkább kérdezze másról, azokat a baloldalhoz sorolható figurákat pedig, akiket zavar a kommunikációja, rendre árulónak szokta nevezni. A miniszterelnök-jelölt egyébként Gyurcsány Ferenc posztja előtt egy nappal megjelenő viszonylag konszolidált hangvételű interjúban bizonygatta, hogy az elmúlt hónapok után most először érzi azt, hogy a baloldalon mindenkiben tudatosult, a Fidesz lesz a legfontosabb ellenfelük. Márki-Zay szerint az előválasztásra még csak „most fognak pontot tenni” – Lezárjuk a még nyitott kérdéseket, a pártokkal döntünk az országos listákról, méghozzá a választók akaratának megfelelően – ígérte a miniszterelnök-jelölt, aki egyúttal azt is jelezte, hogy az utóbbi hónapok nem látványos kampányfolyamatokkal teltek a baloldalon.

A vészcsengőt félreverő kommunikáció oka az lehet, hogy a kutatások szerint az utóbbi hónapokban tovább nőtt a baloldallal szembeni bizalmatlanság.

– Márki-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének utóbbi időben tett kijelentései megjelennek a kutatásokban is – nyilatkozta Kiszelly Zoltán szombaton a közmédiának, a Századvég friss felmérésének eredményeit bemutatva. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója elmondta; a válaszadók többsége attól tart, hogy romlana a helyzete, ha a baloldalra szavazna, mert csökkentenék például a családtámogatásokat, vagy emelkednének az energiaárak. – Az adatok azt mutatják, hogy utóbbi időszakban az emberek elkezdtek bízni a jövőben; a hiteleket pedig a jelenlegi konstrukciók mellett vették fel, bízva a családtámogatási rendszerben – jelezte a politológus.

Kiszelly Zoltán kifejtette: a baloldal azt ígéri, hogy igazságosabbá teszi a családtámogatásokat, de a 2010 előtti gyakorlat azt mutatja, hogy a szegényekre való hivatkozással a középosztályt sarcolják meg; így a középosztály lecsúszik, miközben a szegények helyzete nem javul érdemben. Hozzátette:

a családtámogatási rendszer átgondolt, az embereket hideg zuhanyként érheti, ha megint elveszik ezeket a támogatásokat.

A politológus arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a baloldali közgazdászok szerint a mostani intézkedések fenntarthatatlanok, de azt nem teszik hozzá, hogy ezek az intézkedések egy átfogó csomag részei. – A kormány nem a munkát adóztatja, hanem a fogyasztást és a teljesítményt támogatja; ez egy átgondolt rendszer, ezért fenntarthatók ezek az intézkedések – vélekedett Kiszelly Zoltán.

– A jelenlegi kormánypártok támogatottsága átlagon felüli a legszegényebb társadalmi csoportokban, mert ők azt látják, hogy valódi kitörést jelent az oktatásra és a munkára épülő politika, amit a kormány folytat – mondta a politológus.