Ez már majdnem olyan karácsony volt, mint amint elképzel az ember. Össze tudtunk jönni, tudtunk találkozni, a veszély foka gyengébb volt, mint korábban – állapította meg a Orbán Viktor ma reggeli rádióinterjújában. A kormányfő egy hónap után adott újra interjút a Kossuth Rádiónak, melyben elmondta, ha nincs is vége a járványnak, az omikron variáns gyengébb, mint az előző, delta variáns, sőt utóbbit az előbbi ki is szorítja a szakemberek szerint. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kellene ellene védekezni, a kormány továbbra is az oltás alapú védekezést részesíti előnyben - írja a Magyar Nemzet.

Mindenkit arra biztatok, hogy vegye fel az oltást, ne érezzük azt hogy túl vagyunk rajta – tette hozzá.

Januárban minden hétvégén lesz oltási akciónap. Csütörtökön, pénteken, és szombaton lehet időpontfoglalás nélkül kérni az oltást a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben

– erősítette meg Orbán Viktor. Kifejtette; ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csütörtökön és pénteken 14:00-18:00 között, szombaton pedig 10 és 18 óra között van rá lehetőség. A háziorvosok is fognak tartani egész napos oltást. – Pfizerből több mint 2 millió, Modernából majdnem 700 ezer vakcinánk van, tehát van elegendő modern vakcinánk is – húzta alá a miniszterelnök.

Gulyás Gergely tegnapi bejelentését megerősítve Orbán Viktor elmondta, a szakemberek javasolták a járványügyi protokoll megváltoztatását.

A karantén hossza tíz napról hét napra csökken, tünetmentesen, negatív teszttel azonban öt nap után mentesülni lehet a korlátozás alól.

Az iskolákban koronavírus fertőzés esetén csak az oltatlan diákoknak kell otthon maradniuk, a többiek számára folytatódik a jelenléti oktatás.

Február 15-től a védettségi igazolványból oltási igazolvány lesz, amelyet az kaphat meg, akinek meg van mind a három oltása, vagy a második oltás megkapása óta még nem telt el hat hónap

– tájékoztatott Orbán Viktor.

Elmondta,

az operatív törzs ajánlása alapján a kormány támogatja a negyedik oltás felvételét, amennyiben a harmadik oltás után eltelt már legalább négy hónap.

A negyedik oltás beadatásához mindenképpen szükség van a háziorvossal való konzultációra. A kórházi kapacitások terén nagyon jól állunk, erről is beszélt a kormányfő, valamint elmondta, a szakellátás terén is biztonságban érezhetjük magunkat.

Mi egy olyan kormány vagyunk, amelyik abban hisz, hogy a gazdaság akkor működik a legjobban, ha az emberek minél szabadabban tudják követni a saját érdekeiket – jelentette ki a miniszterelnök. – Mégiscsak vannak válságos szituációk – folytatta, hozzátéve –, a kérdés hogy ilyenkor milyen mértékig szabad beavatkozni ebbe a rendbe.

Olyan infláció van egész Európában amely eltéríti a gazdaságot a normális működésétől. Nem lehet az inflációt megállítani az országhatárokon, ezért a ránk gyakorolt negatív hatásait kell tompítanunk – mondta. A miniszterelnök szerint két irányból kell védekezni.

Az egyik hogy emeljük a béreket, meg a nyugdíjakat. A másik, hogy ahol lehetséges megfogjuk az árak emelkedését

– mondta.

2013 óta van rezsicsökkentés Magyarországon. Ez általában is helyes dolog, de ilyenkor különösen jótékony hatású. Magyarországon nem tudják, hogy ez az árnövekedés milyen szociális feszültséget okoz Nyugat-Európában. Ott egy-egy család rezsiköltsége 2-3 hónap alatt másfél kétszeresére emelkedett – fogalmazott Orbán Viktor.

Az infláció beütött az üzemanyagárakban is. Ez pedig nem csak az üzemanyag árát növeli, hanem mindenben megjelenik, mert az árut szállítani kell. Ezért ott bevezettünk egy árstoppot, és sikerült – idézte fel a kormányfő.

Van egy másik fenyegető dolog a családok életében, ez pedig a hitel. Ahol korábban hiteleket vettek fel, nem fix kamaton, ott kamatnövekedés jelentkezik.

Itt bevezettünk egy kamatstoppot, nehogy a megnövekedett kamatszint miatt a családok elveszítsék a fedelet a fejük.

Most látjuk, hogy nőnek az élelmiszerárak. Mit kell csinálni ilyenkor – tette fel a költői kérdést a miniszterelnök. – Körül kell nézni, hogy mások mit léptek erre válaszul – válaszolt. – A szerbeknél láttam izgalmas dolgot, ők azt csinálták, hogy kiválasztottak 5 alapvető élelmiszert, és annak árát vissza vitték egy korábbi árszintre – árulta el a kormányfő. Ehhez hasonlatosan a magyar kormány is kiválasztott olyan alapvető élelmiszereket, melyeknek az árát októberi szintre kell visszaszállítani. – Nem lehet minden termék árát szabályozni. Előírtuk, hogy ezekből kötelező lesz tartani a polcokon. Egy olyan szabályt hoztunk, ami betartható. Ha nincs az árú a polcokon, akkor büntetni fogunk – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, ezzel az intézkedéssel az inflációt „kibekkelhetjük”. Hogy Brüsszel mit fog tenni, azt nem tudjuk, hiszen ott a piaci dogmák uralkodnak a józan ész helyett. A kormányfő szerint a piacnak épp az a lényege, hogy mindenki megpróbál észszerűen cselekedni és minél nagyobb haszonra szert tenni, azonban a kormánynak társadalmi, össznépi szempontokat is figyelembe kell vennie, védve a családokat. Sokszor be kell avatkoznia a kormánynak, ha például emelkedik a munkanélküliség és

nem szabad, hogy egy kormány csak nézze, hogy mi történik egy gazdaságban.

Brüsszelben nem így gondolják, Orbán Viktor fel van rá készülve, hogy meg kell majd védeni ezt az intézkedést.

A baloldal nem szavazta meg az élelmiszerek áfájának csökkentését – emlékeztetett a miniszterelnök – pedig egy-egy fontos ügyben nem a pártlogika alapján, hanem az emberek érdeke alapján kell döntést hozni. Orbán Viktor szerint a baloldal élelmiszerárcsökkentés ellen felhozott érvei emiatt értelmetlenek.

Az szja-visszatérítés kapcsán a kormányfő nem aggódik, de azt mondta, ne legyenek illúzióink, hiszen Brüsszel „nagyítóval vizsgálgat minket”. Brüsszel szerint a legtöbb ész ott van, Európa politikai fővárosaként úgy gondolják, megmondhatják, hol, kinek, mit kellene csinálnia. Holott a különböző városok és régiók között hatalmas különbségek vannak, hagyniuk kellene, hogy mindenhol olyan döntések szülessenek, amely az élet természete szerint logikusak. – Lesznek támadások, de a magyarok a korábbiak során már bebizonyították, hogy van bátorságuk – fogalmazott a kormányfő.

Az április 3-i választásokról is kérdezték Orbán Viktor miniszterelnököt. A gyermekvédelmi népszavazást illetően elmondta,

a népszavazást kritizálók mögött Soros György személye áll, ez a törvény azonban a gyermekvédelemről szól, akiket tilos befolyásolni abban, hogy hogyan éljenek, milyen szexuális beállítottságuk legyen.

Magyarországon szabadon választják meg az emberek az életformájukat, ezért harcoltunk a kommunisták ellen, mert akkor ez nem volt így – mondta a kormányfő. Szerinte a referendum kérdései nem a felnőttekről szólnak. – A szülőknek kell megmondaniuk, hogy hogyan akarják nevelni gyermekeiket, e fölött ők rendelkeznek, pláne a szexuális nevelés terén, amely egy sokkal bonyolultabb terület – fejtette ki a miniszterelnök. Mint mondta, a gyermekeknek szüksége van a szülői támaszra, nem veheti át ezt a szerepet az iskola, eldöntve, hogyan nevelik a fiatalokat.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, mielőtt interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 1-jén.