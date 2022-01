Ráadásul töménytelen pénz folyt be az elmúlt 5 évben az Atlas Network amerikai alapítványtól is a kormányváltásról ábrándozó politikusok hátországát képező alapítványhoz – írja a Kontra.hu nyomán a Magyar Nemzet.

Mint kiemelik, bár Kész Zoltán meggyötörtnek tűnik, komoly kapcsolatokkal rendelkezik külföldön, főként az Amerikai Egyesült Államokban. Márki-Zay Péter minden külföldi útjára magával viszi őt, nem véletlenül.

Emellett rámutatnak, hogy Kész Zoltán több tanulmányutat követően, első magyarként végezte el az Atlas Economic Foundation nevű neoliberális alapítvány képzését, és 2012-ben megalapította a Szabad Piac Alapítványt. Társa volt a projektben Somogyi Zoltán politológus, aki a Soros által bőséggel támogatott Political Capitalt is megalapította.

Továbbá kitérnek arra is, hogy bár Kész már csak tiszteletbeli elnök az alapítványban, a befolyása még mindig érvényesül, hiszen Kész alma matere, az Atlas Economic 2020-ig az azt megelőző 5 évben több mint 22 millió forint támogatást adott a magyar egyesületnek.

A beszámolókat átnézve a Kontra kiderítette, hogy a német szabaddemokrata FDP pártalapítványa, a Friedrich Naumann Alapítvány is rendszeres támogatója a szervezetnek. Egészen pontosan 19 millió forintot adott 2020-ig Készék alapítványának. Az eset különösen annak fényében aggályos, hogy mára az FDP az új német kormánykoalíció tagja lett. Fény derült arra is, hogy bizony a holland nagykövetség is beszállt Készék finanszírozásába 2018-ban és tanácsadás, marketingtréning céljára adtak 1,6 millió forintot a magyar alapítványnak.

Tehát érdekes módon ugyanúgy a német és holland liberális körök támogatják Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt és Kész Zoltán hátországát, mint akik a Momentum pártalapítványát is pénzelték

– állapítja meg a Kontra írása.

Borítókép: Kész Zoltán és Márki-Zay Péter / Facebook