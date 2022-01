Egyre több tevékenységet kötnek oltási igazoláshoz Olaszországban – írja a V4NA hírügynökség. A mozikban, szórakozóhelyeken, éttermekben, bárokban és kávézókban is csak azok tartózkodhatnak, akik megfelelő védettséggel rendelkeznek. Emellett már a tömegközlekedési eszközökön is szükség van az igazolásra. Emiatt egyre többen szeretnék megkerülni a szabályokat és ezért akár fizetnek is. Az olasz rendőrség rejtett kamerákkal szűri ki a csalókat és eddig több tucat egészségügyi dolgozó ellen indított eljárást az utóbbi hetekben.

Legutóbb egy ápolónőt tartóztattak le Palermóban, mert úgy tett mintha beadná egy oltásellenes házaspárnak a koronavírus elleni vakcinát.

A rejtett kamerás felvételen az látható, hogy az egészségügyi dolgozó előbb egy zsebkendőbe nyomja az oltóanyagot, majd csak az üres fecskendőt szúrja a nő karjába. Egy ilyen áloltással több száz eurót is megkereshetnek a dolgozók.

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19 È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

Néhány nappal ezelőtt egy másik ápolót is letartóztattak, mert pénzért cserébe úgy tett mintha beoltaná az embereket Anconában. Szintén egy rejtett kamerás felvételből derült ki, hogy az egészségügyi dolgozó egy vödörbe engedte az oltóanyagot. Ezután egy tapasszal takarta el a nő karját, hogy senki se gyanakodjon. Közel 50 ember lehet érintett az ügyben, amelyben a rendőrség összesen 18 ezer eurót foglalt le. A résztvevőket korrupcióval, információk meghamisításával és sikkasztással vádolják.

Ancona #greenpass illegali Nel video la modalità che permetteva di ottenere la certificazione senza effettuare il vaccino anti #COVID19 grazie a infermiere compiacente e 4 intermediari I dettagli dell'operazione #Squadramobilehttps://t.co/e4KAl4KuCj#essercisempre #10gennaio pic.twitter.com/kJ4n4GpnVt — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 10, 2022

A lavinát egy decemberben letartóztatott ápoló indította el, akiről kiderült hogy több tucat embert hamisan oltott be, ráadásul köztük volt egy rendőr is, aki 400 eurót fizetett az áloltásért cserébe.

A korrupcióval és hamisítással vádolt nő a közelmúltban bűnösnek vallotta magát és azt is beismerte, hogy hamis bizonyítványokat adott az embereknek.