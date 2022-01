A Tűzfalcsoport arról ír, hogy 2021. május 20-án megalakult az Országos Előválasztási Bizottság, amely az ún. ellenzéki előválasztás folyamatát felügyelte. A CVB-ről csupán annyit lehet tudni, hogy a baloldali körökhöz köthető ügyvéd, Magyar György alapította. A Márki-Zay Péter mögött álló Mozgalom, amely egyesületként működik – és Magyar Györgyöt is az elnökségi tagok között tudja – alapszabálya szerint az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melynek éves összegéről a közgyűlés dönt. A portál felteszi a kérdést, hogy mennyi adófizetői forint került abba az előválasztásba, amelynek a lebonyolításáért felelős egyik szervezet vezetője szállásadója a későbbi „meglepetésgyőztes” mozgalmának?

Az előválasztáson a lehető legnagyobb részvételre és a lehető legalaposabb lebonyolításra törekszünk, ezért az ellenzéki pártok delegáltjaiból megalakult Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) civil szervezeteket is bevon az előválasztás előkészítésébe és megvalósításába. A 2019. évi önkormányzati választások során a fővárosi és a ferencvárosi előválasztások megszervezésében és lebonyolításában is jelentős szerepet vállalt a Civil Választási Bizottság (CVB). Célunk, hogy 2021-ben is építsünk a CVB korábbi tapasztalataira, valamint a CVB tagszervezeteinek a speciális tudására

– volt olvasható az érintett információkat tartalmazó honlapon. A CVB-ről csupán annyit lehet tudni, hogy

2019. május 22-én alakult és Magyar György alapította.

A szervezet megalakulásáról szóló közlemény is Magyar György saját ügyvédi blogján jelent meg. Az előválasztás első fordulóját 2021. szeptember 18–28. között, a másodikat október 10–16. között bonyolították le. A baloldali sajtóban többször hangsúlyozták a CVB jelentőségét az előválasztás kapcsán. Ahogy a 444.hu fogalmazott:

A CVB szerepe márpedig jelentős: a hatpárti OEVB mellett, illetve felett ők testesítik meg a civil kontrollt a választás felett, a lebonyolításért felelős Hang is része a bizottságnak.

Az ahang.hu arról számolt be, hogy

A Civil Választási Bizottság célja, hogy független, pártatlan, az előválasztásokat elősegítő és ellenőrző intézményként növelje az előválasztás intézményébe vetett közbizalmat. Célja továbbá maximalizálni a folyamatban való részvételt, garantálni az átláthatóságot a szavazók számára és esélyegyenlőséget biztosítani a jelöltek között. A CVB kész szerepet vállalni az országos, a regionális és a helyi előválasztási bizottságok munkájában.

A Tűzfalcsoport szerint a második forduló legnagyobb meglepetése kétségtelenül Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármesterének győzelme volt, akiről a Mérce.hu is azt írta, hogy

Az összes jelölt közül neki volt a legkevesebb pénze, erőforrása, főállású stábtagja, mozgósító kampányeszköze (robocall, online hirdetés, stb.), egyedül mögötte nem állt párt, és a felmérések szerint egészen nyár végéig az első három jelölttől is le volt maradva, tehát sokan nem gondolták esélyesnek, nem vették elég komolyan.

A portál szerint van azonban egy meghatározó jelentőségű tényező, amelyre érdemes kitérni. Mint ismeretes:

a Márki-Zay mögött álló Mozgalom, amely egyesületként működik – és Magyar Györgyöt is az elnökségi tagok között tudja – alapszabálya szerint az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melynek éves összegéről a közgyűlés dönt.

A tagok jogai, keretében az egyesület tagja jogosult:

az egyesület tevékenységében részt venni;

az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

az egyesület irataiba betekinteni a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint.

Az Elnökségről az alábbiak szerint rendelkeztek:

Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség 7 tagból áll (Elnök, Alelnök, Elnökségi tagok). Az Elnököt és az Elnökségi tagokat a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai sorából négyéves időtartamra. Az egyesület székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 16.

Mivel egy nagy, számtalan jogi személyt, céget, vállalkozást, sőt igen, ügyvédi irodát rejtő ingatlanról van szó, a portál utánanézett, hogy az épületen belül pontosan hol kapott helyet a Mozgalom.

A bejegyző végzés már tisztább képet ad, és ekkor juthatunk arra a megdöbbentő következtetésre, hogy

a Mindenki Magyarországa Mozgalom székhelye a Magyar és Társai Ügyvédi Irodában található.

A Tűzfalcsoport némi utánajárás után már meg sem lepődött, hogy

Magyarék ezt sem az iroda bejáratán, sem a postaládájukon nem tüntetik fel.

Ami még szintén elgondolkodtató, az CVB alapítójának azon kijelentése, hogy a pártok alapítványaikon keresztül is támogatták az előválasztást. Mivel köztudott, hogy

az előválasztáson részt vevő pártok túlnyomó többsége jelentős közpénzhez is jut alapítványain keresztül, már csak az a kérdés, hogy ha esetleg került, akkor mennyi adófizetői forint abba az előválasztásba, amelynek a lebonyolításáért felelős egyik szervezet vezetője a szállásadója a későbbi „meglepetésgyőztes” mozgalmának?

