– ezekkel a szavakkal indult az év első Egyenes Beszéde az ATV-n. Nagy Attila Tibor az ellenzéki miniszterelnök-jelölt újévi köszöntőjére reagált így. Emlékezetes, Márki-Zay pár napja arról értekezett, hogy nem nőtt a Fidesz-tábor, hiszen a koronavírus megtizedelte az időskorú lakosságot. Ez még a baloldali kommentelőknél is kiverte a biztosítékot, a nyilvánosságban sem sokan keltek a hódmezővásárhelyi polgármester védelmére – emlékeztet a Mandiner.

Nagy Attila Tibor szerint Márki-Zay mondatával mélyebb problémák is vannak: szerinte a miniszterelnök-jelölt szövegei nincsenek előre megírva, hanem „belenéz a kamerába, és ahogy esik, úgy puffan,” csak mondja a magáét.

A felvetésre, miszerint ez a spontaneitás volt a sikere az előválasztáson, az elemző úgy válaszolt: most – az ősszel ellentétben – nem pár százezer ellenzéki szavazót kellene megnyerni, hanem a 8 millió választó aktív részének többségét, és „Magyarországon polgárpukkasztással még nem tudtak választást nyerni az elmúlt harminc évben”.

Egy miniszterelnök-jelöltnek az ország egészéhez kellene szólnia

– fogalmazta meg a tartalmi kifogást Márki-Zay mondataival szemben a politológus. A műsorvezető közbevetésére, miszerint a szóban forgó mondatokat lehetett így is, úgy is értelmezni, az adás másik vendége, Nagy Ervin úgy reagált: „ha egy politikus minden negyedik mondatát magyarázni kell, az már régen rossz”, és bizonyos vezetői képességeket – illetve azok hiányát – is felveti – olvasható az oldalon.

Ezután a két politikai elemző kisebb vitába bonyolódott, hogy mi a legnagyobb probléma Márki-Zay mondataival: hogy kegyeletsértők, vagy hogy nem igazak?

Márki-Zay Péter vadul, keményen, hiszi, hogy amit csinál, azt jól csinálja

– tette hozzá Nagy Attila Tibor arra utalva, hogy talán nem szerencsés minden vasárnap este másfél óráig szónokolni több száz Facebook-követőnek.

