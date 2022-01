Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtöki, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában azt mondta: a nagy gazdasági növekedés Európa és a világ minden más országában magas inflációval jár. Hangsúlyozta: Magyarországon a Fidesz-KDNP-kormány megvédi a magyar embereket a nagy gazdasági növekedés által gerjesztett inflációval szemben. Ezért - folytatta - továbbra is kiállnak a rezsicsökkentés mellett és megvédik azt. Hozzátette:

ezért vezetett be a kormány benzinárstopot, fagyasztotta be a jelzáloghitelek kamatait, és ezért döntött szerdán úgy, hogy hat alapvető élelmiszer esetében árstopot vezet be.

A Fidesz kommunikációs igazgatója rámutatott: a baloldal ezeket a magyar embereket védő intézkedéseket nem támogatta, sőt, a rezsicsökkentést és a benzinárstopot a miniszterelnök-jelöltjük még támadta is.

A baloldal most alacsony áfát követel, de amikor lehetőségük lett volna - hiszen a Fidesz-KDNP 2015 óta több lépésben is csökkentette az alapvető élelmiszerek áfáját -, akkor egyszer sem szavazta meg ezt a parlamentben

- hangsúlyozta Hollik István.

"A teljesség igénye nélkül, nemmel szavazott Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan és Szél Bernadett is" - emelte ki.

Hollik István kiemelte: a baloldal kormányzása alatt nehéz gazdasági helyzetbe került az ország, de az akkori kabinet a magyar emberek védelmét szolgáló intézkedést nem vezetett be, sőt, újabb terheket rakott az emberek vállára. A baloldal megemelte kormányzása alatt az áfát, adót növelt, az "egekbe emelte" a rezsi árát, valamint elvette a 13. havi nyugdíjat és egyhavi bért az állami alkalmazottaktól - sorolta.

Úgy összegzett: "ha baj van, akkor a baloldalra biztosan nem lehet számítani".