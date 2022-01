A napokban folytatódik a bizonyítási eljárás Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője ellen indult büntetőperben a Fővárosi Törvényszéken. A Fővárosi Főügyészség választás rendje elleni bűntett és más bűncselekmények miatt emelt vádat az MSZP egykori középvezetője ellen, aki egyike volt a szocialisták Demokratikus Koalícióba „dezertált” politikusai­nak, s akinek átigazolását a DK alelnöki posztjával jutalmazták - írja a Magyar Nemzet.

Az országgyűlési képviselő egyike volt azon ellenzéki képviselőknek, akik erővel betörtek a közmédia Kunigunda utcai központjába, hogy élő adásban szerepeljenek. Ezt azonban a biztonsági őrök megakadályozták.

A három vádpont közül kettő – a súlyos testi sértés és a garázdaság vádja – ehhez a cselekményhez kapcsolódik. Az MTVA székházánál zajló, 2018. decemberi, baloldal szervezte tüntetések, majd behatolás során – amelyről azóta kiderült, hogy a baloldal egyértelmű provokáció­ja volt – az egyik alkalommal Varju nekirontott a biztonsági szolgálat sorfalának, majd a földre feküdt, s az egyik őr lábát elkapta és kihúzta. Az őr elesett, és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A választás rendje elleni bűntettet a vád szerint Varju László az egyik budapesti egyéni választókerület orszá­g­gyűlési képviselőjelöltjeként a 2018. évi országgyűlési választás előtt követte el, 2018. február 12-én egy kávézóban találkozott egy függetlenként induló jelölttel. A találkozó során Varju – a választáson való nyerési esélyeinek a növelésére – anyagi juttatást ígért a férfinak azért, hogy lépjen vissza a képviselő-jelöltségtől a javára. A férfi az ajánlatot elutasította.

A DK alelnöke 2020. december 9-én állt a Fővárosi Törvényszék ítélkező tanácsa elé. Az előkészítő ülésen nem ismerte el bűnösségét, és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról sem. A bizonyítási eljárás érdemi része tavaly áprilisban kezdődött.

Az első tárgyalási nap után Varju az ugyancsak bűncselekménnyel – egy 6,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet ügyében, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével – vádolt Czeglédy Csabával, Gyurcsány ügyvédjével, a DK jelenlegi szombathelyi országgyűlési képviselőjelöltjével állt ki a nyilvánosság elé. Érdekes módon mondandójuk csak az MTVA-ban történtekkel kapcsolatos vádakról szólt, a választás rendje elleni bűncselekményről nem. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a rendszerváltás óta ez az eset bizonyítja leginkább a hatalom visszaélését. – Tovább küzdünk a magunk igazáért, és bízom abban, hogy előbb-utóbb igaz­ságot hirdetve, az országgyűlési képviselők jogállásának megfelelően szabadon tudjuk végezni a munkánkat – mondta Varju László. – Bízom benne, hogy a tárgyalás végére ki fog derülni, hogy Varju László áldozata, illetve sértettje ennek az ellene irányuló erőszakos fellépésnek, és nem neki kellene a vádlottak padján ülni – jelentette ki már Czeglédy Csaba.

Varju és Czeglédy vádaskodása a baloldal kedvelt retorikai repertoárjának szerves része. Ugyancsak áldozatnak állította be magát Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke is. A Fővárosi Törvényszéken jelenleg is folyik Fekete-Győrnek, valamint párt- és vádlott-társának, Szarvas Koppány Bendegúznak garázdaság miatt indult pere. A vád lényege szerint 2018-ban a Kossuth téren demonstráció címén füstgránáttal megdobálták a rendőrsorfalat, Szarvas még dulakodott is, és gázspray-vel adott nyomatékot indulatainak.

Borítókép: Varju László, a DK vezérszónoka felszólal a jegybank 2019. évi üzleti jelentéséről és beszámolójáról tartott vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. december 16-án.