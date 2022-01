Bakondi György kiemelte: előfordul, hogy a migránsok embercsempész támogatása nélkül – akár 40-50 tagú – csoportokban szeretnének bejutni Magyarországra, de a leggyakrabban embercsempész segítségével próbálkoznak. Agresszivitás, csoportos elkövetés és növekvő létszám jellemzi az év eleji határsértéseket – tette hozzá.

Arról is beszélt: a magyar és a szerb belügyminisztérium közötti megállapodás alapján már több mint egy hónapja közös járőrözéseket is tartanak a határ mindkét oldalán. Ez a nagy migránscsoportok felderítését, a szervezett bűnözés háttérbe szorítását, valamint a térségben élők élet- és vagyonbiztonságának erősítését is szolgálja – jelentette ki Bakondi György.

Az európai migrációs helyzetről a Frontex, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatait ismertetve azt mondta: az olasz és a spanyol útirány most a legnépszerűbb, innen zömében afrikai migránsok érkeznek. Problémának nevezte, hogy már nem a legszegényebbek, hanem az ottani középosztályok tagjai is jönnek, és ez még inkább nehezíti, hogy az ott élők elindulhassanak a gazdasági fejlődés útján. Ezért fontos lenne segíteni a helyben maradásukat – hangsúlyozta.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója reményét fejezte ki, hogy változás történik azokban az elhibázott európai uniós döntésekben, amelyek 2015 óta jellemzik az EU hozzáállását a migrációhoz. A változás lényege, hogy az EU felismerje: a jogszabályokat be nem tartó, saját adataikat „eltagadó”, a szervezett bűnözés által utaztatott emberek tömegének Európába érkezése nem a gazdasági fellendülés alapja, hanem súlyos következményekkel jár a kontinens egészére – fejtette ki.

