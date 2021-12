A Fidesz-KDNP azzal vádolja Karácsony Gergely főpolgármestert és a főváros baloldali vezetését, hogy a járvány alatt és a karácsonyi ünnepek előtt is több száz embert rúgnak ki fővárosi cégektől.

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője csütörtöki videónyilatkozatában azt mondta: miközben a magyar kormány a mindenkit érintő, koronavírus okozta gazdasági válságot a többi között munkahelyteremtő beruházásokkal, a vállalkozások, a családok és a nyugdíjasok megsegítésével orvosolta, addig "a főváros baloldali vezetése a járvány alatt és a karácsonyi ünnepek előtt is több száz embert rúg ki a fővárosi cégektől".

A kormánypárti politikus ezt a Fidesz-KDNP nevében felháborítónak nevezte.

Hangsúlyozta: a kormány válságkezelése következtében ma Magyarországon többen dolgoznak, mint a járványt megelőzően.

Ezzel szemben - folytatta - a baloldal most sem hajlandó szakítani a szokásos válságkezelési politikájával, hanem tovább növeli az emberek terheit, megszorításokat vezet be és elkezdi kiárusítani a közvagyont, ahogy az a Városháza ügyében is látható.