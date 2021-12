Ha Berki Zsolt nem jön el a következő ülésre, azzal azt erősíti, hogy jutalékos rendszer működik a fővárosi városházán, és ebben a főváros vezetői is benne vannak – mondta Kovács Péter elnök a Városháza eladásának ügyében létrehozott vizsgálóbizottság első ülését követő sajtótájékoztatón – írja az Origo.

Kovács úgy látja, hogy a bizottság a rájuk váró munkát a bizottsági tagok által hozott kérdések miatt az eredeti, kéthetes időtartamban nem tudja elvégezni, ezért kérni fogják a Fővárosi Önkormányzat vezetését, hogy a december 15-i határidőt hosszabbítsa meg.

Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője az Origo kérdésére kifejtette, hogy a budapesti embereket és Magyarországon a közvéleményt is érdekli az, hogy valójában mi történt. Elképzelhető, hogy valakinek a füle mögött van valami – tette hozzá. Bagdy Gábor, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője az Origónak arról is beszélt, hogy nagyon nehéz, komoly munka lesz kideríteni az igazságot, mert a főváros baloldali vezetése akadályozni akarja a bizottság munkáját.

A Városháza eladásának ügyében létrehozott vizsgálóbizottság első ülésén

terelt, vádaskodott a baloldal, a DK-s Szaniszló Sándor pedig önhitten azt gondolta magáról, ő az ülést levezető elnök.

A baloldal többségben van a bizottságban,

viselkedésükkel nem a témára, a szakmai munkára helyezték a hangsúlyt, hogy valóban kiderülhessen az igazság, hanem a Fideszt és a kormányt próbálták vádolni.

Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint ez sajnálatos. Úgy véli, mindenkinek az az érdeke, hogy kiderüljön, mi az igazság. Kovács Péter elnök (Fidesz-KDNP) leszögezte, hogy még be kell szerezniük dokumentumokat, hogy mindent meg tudjanak vizsgálni, ugyanakkor

az semmiképpen sem segíti a tényfeltárást, hogy Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök a neki címzett meghívást postán visszaküldte, nem vette át, Gansperger Gyula pedig szintén nem kívánt megjelenni a bizottság előtt.

A baloldal abszurd érvekkel próbál hárítani

Az ülésen Kovács Péter elnök leszögezte: a bizottság azokat a szereplőket, akik ezeken a hangfelvételeken részesek vagy róluk beszélnek, meg kívánja hallgatni.

A következő lépésünk az, hogy eldöntsük, hogy a fővárosi vagyonkezelőnél milyen módszerek alapján megy az értékesítés, milyen határozatok és döntések hogyan születnek meg. Jövő héten hétfőn ez ügyben fogunk tovább lépni

– mondta el Kovács. Az ülésen az MSZP-s Horváth Csaba képtelen ötletként azzal állt elő, hogy nem lehet azt igazolni, hogy a kiszivárgott hangfelvételek hitelesek lennének. Azt mondta: akár felbérelt színészek is hallhatóak a felvételeken.

Láng szerint elég egyértelműen felismerhető a szereplők hangja, jellegzetes Bajnai Gordon volt miniszterelnök orgánuma is, ezért nem ezt kell ellenőrizniük, hanem sokkal inkább azt, hogy mi történt. Ráadásul sem Gansperger, sem Bajnai egyszer sem vitatta, hogy ő beszél – sőt, Bajnai meg is erősítette. Láng Zsolt arra a felvetésre, miszerint olasz befektetői köröket is érdekelhetett a Városháza, ironikusan azt válaszolta:

A végén még kiderül, hogy az olasz titkosszolgálat is Karácsonyt üldözi.

Bajnai és Gansperger nem akarnak megjelenni a bizottság előtt

Láng Zsolt a bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy Karácsonynak meg kellett volna jelennie a bizottság előtt, kifejtette, hogy szeretnék majd őt is meghallgatni, és neki kötelessége is, hogy a segítse a munkát az információival. Szerinte Barts Balázsnak is érdekében állna megjelenni. Láng úgy látja, hogy

az már nehezebb dolog, hogy Bajnai Gordon vagy Gansperger Gyula befáradjanak a vizsgálóbizottság ülésére, hiszen ők mindketten jelezték, hogy nem kívánnak megjelenni a bizottság előtt.

A bizottságnak nincs hatásköre a kötelező jelenlét előírására. Ha a nyomozóhatóság büntetőeljárást indít, neki van arra felhatalmazása, hogy kötelező jelleggel beidézze őket – mondta el a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Láng hozzátette, hogy

többször keresték már meg Ganspergert, hiszen súlyos állítások hangzanak el a felvételeken, és neki is érdeke lenne, hogy tisztázza magát. Kovács Péter hozzátette, hogy Berkinek és Bajnainak is ez lenne az érdeke.

Kérni fogják a vizsgálathoz szükséges határidő meghosszabbítását

Kovács Péter úgy értékelte a közel két órás ülést, hogy a tényfeltárás volt a cél, hiszen végighallgatták az összes kiszivárgott hangfelvételt, és Karácsony Gergely ezekre adott nyilatkozatait is. Kovács úgy látja, hogy a bizottság a rá váró munkát a bizottsági tagok által hozott kérdések miatt az eredeti, kéthetes időtartamban nem tudja elvégezni, ezért

kérni fogják a Fővárosi Önkormányzat vezetését, hogy a december 15-i határidőt hosszabbítsa meg.

Láng Zsolt ezt azzal egészítette ki, hogy egyébként van egy olyan bizottsága a fővárosnak, amely a saját hatáskörében közgyűlési jóváhagyás nélkül már kétszer hosszabbította meg a rendelkezésre álló idő határidejét. Láng szerint, ha már ez a vizsgálóbizottság létrejött, reméli, hogy a Főváros vezetése melléjük áll, mert

a budapesti embereket és Magyarországon a közvéleményt érdekli az, hogy valójában mi történt: hogy mondjuk a volt szocialista miniszterelnök miért és mikre alapozva tesz ilyen kijelentéseket, mint, ami a felvételeken elhangzott. Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy ez kiderüljön, én nem gondolnám, hogy ezt belénk kívánják fojtani, mert ha igen, akkor nagyon-nagyon nagy baj van, és valakinek a füle mögött van valami.

Kovács Péter úgy látja, hogy

ha Berki Zsolt nem megy el a következő ülésre, azzal azt erősíti, hogy jutalékos rendszer működik a fővárosi városházán, és ebben a főváros vezetői is benne vannak.

A baloldal kamuzik, erőteljesen a figyelemelterelésen dolgozik

Láng Zsolt az Origo kérdésére a botrányosan viselkedő Szaniszló viselkedése kapcsán úgy reagált:

Szaniszló Sándor abszolút pártpolitikai harcot kíván folytatni, és mérhetetlenül dühös. Dühösen nem lehet objektív vizsgálatot folytatni. Nem értem miért dühös, mivel mi, azt gondolom – nem vádolva senkit -, rengeteg kérdést feltéve próbáljuk kideríteni, hogy mi történt. (...) Kétségtelen, hogy ő volt a mai ülés legnegatívabb szereplője.

Hozzátette: a baloldali többség egy pontrendszer szerint akar tárgyalni, és ebbe beletartozik az orosz és a külföldi titkosszolgálatnak a jövő évi országgyűlési választásokra gyakorolt szerepének kivizsgálása is. Láng azt hangsúlyozta:

Ha valami szerintem igazi figyelemelterelő kamu, az egész bizottság munkáját félrevivő dolog, akkor ez az. (...) Aki ezt komolyan mondja, márpedig Soproni Tamás (Momentum) ezt mondta, és Karácsony ezt iratta le a kötelező normatív napirendi pontok között, azért az szerintem el akarja kenni ezt a dolgot.

Láng és Kovács szerint is érdekes szempont, hogy a bizottsági ülésen a baloldali politikusok többségben vannak, és

azért egy vizsgálóbizottságnál, amely egy korrupciós ügyet vagy annak a vádját próbálja meg kitisztázni, elég furcsa, hogy akiket megvádolnak, azok vannak többségben. Ez sem szokványos, de ezzel állunk szemben.

Bagdy Gábor, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője az Origonak azt mondta, hogy

alapvetően egész Budapestnek érdeke, hogy ebben az ügyben tisztán lássunk, ennek a bizottságnak ez a feladata.

Bagdy Gábor szerint vannak fővárosi vezetői állítások, amelyek ellentétesek a felvételeken elhangozottakhoz képest.

Kemény, nehéz munka lesz kideríteni az igazságot.

A vizsgálóbizottság jövő hétfőn délelőtt 10 órakor ül össze legközelebb.