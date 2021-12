A kedden a parlamentben sürgősségi eljárásban megszavazott jogszabály alapján kiadott miniszteri rendelet részben helyettesíti a határtérségre vonatkozó rendkívüli állapot intézkedéseit, amelyeket szeptember elején vezettek be. A rendkívüli állapot éppen kedden ért véget.

A belépési tilalom alól most is többféle kivétel van a nem a térségben élők számára is, például szükséges ügyintézés, munkavégzés esetén. Civilek számára viszont tilos a fegyverviselés a határsávban.

Megszabott elvek szerint, a határőrség engedélye alapján dolgozhatnak ezentúl a határ mentén újságírók, őket az eddigi rendkívüli állapot teljesen kizárt onnan.

A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország keleti határához hónapok óta érkeznek illegális migránsok. A fehérorosz-lengyel határon a külföldiek többször próbáltak tömegesen átjutni, miközben a közelben lévő fehérorosz fegyveresek részéről egy sor provokáció is történt a lengyel határőrség jelentései szerint.