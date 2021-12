Hollik István a videóban azt mondta: jelentősen nőtt a migrációs nyomás 2021-ben Európában, így Magyarországon is. A nyugat-balkáni és a tengeri migrációs útvonalak mellett létrehoztak egy új, keleti útvonalat is, ami tovább rontott a helyzeten – tette hozzá.

A kommunikációs igazgató köszönetet mondott azoknak a katonáknak és rendőröknek, akik védik a magyar határt, a déli határkerítést. Nekik köszönhető ugyanis – tette hozzá –, hogy Magyarország továbbra is biztonságos, miközben csak idén több mint 100 ezer illegális határátlépési kísérlet történt.

A magyar baloldal is bevándorláspárti, ezt bizonyítja, hogy a baloldal kiválasztott miniszterelnök-jelöltje többször is támadta a kormány, illetve a Fidesz-KDNP bevándorlásellenes politikáját. Sőt, még ennél tovább is ment, hiszen azokat a magyar vidéki embereket, akik ellenzik a bevándorlást egyszerű, tudatlan és ostoba embernek nevezte

– emelte ki Hollik István.

Hozzátette, az elmúlt hat évben sok olyan terrorcselekmény történt Európában, amelyeket bevándorlók követtek el, ennek ellenére a baloldal miniszterelnök-jelöltje szerint a migránsok nem bántanak senkit.

Úgy fogalmazott:

Nagyon úgy tűnik, hogy a baloldal álláspontja nem változik: 2015 óta támogatják a bevándorlást.

A Fidesz-KDNP és a kormány továbbra sem enged Brüsszel és a magyar baloldal nyomásának, hiszen a magyarok – Európában egyedülálló módon – népszavazáson nyilvánították ki akaratukat a kötelező kvótáról és az illegális bevándorlásról – hangoztatta.

Éppen ezért továbbra is azon leszünk, hogy megvédjük Magyarországot a bevándorlóktól, megvédjük Magyarországot a migráció által okozott veszélyektől. Magyarország a magyaroké, nekünk kell tehát megvédenünk, mi ezen leszünk 2022-ben is

– emelte ki Hollik István a videóban.

