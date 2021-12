Hankó Balázs a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban végzős diákoknak tartott előadásában azt mondta: az egyetemek átalakításának lényege, hogy a gyakorlatot beviszik a képzésbe, így olyan tudást szerezhetnek, amely "nem a jelenre, hanem a jövőre készíti fel őket".

A jelentősen megnövelt állami támogatásért cserébe elvárják az egyetemektől, hogy jóval kevesebb hallgató morzsolódjon le - jelezte. Tehetséggondozási, mobilitási és mentorprogramokat indítanak, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az infrastruktúra fejlesztésére és a kutatásokra is - tette hozzá.

Hankó Balázs kiemelte, hogy az egyetemi alapképzést elvégző hallgató a munkaerőpiacon az átlagbér 150-160 százalékát, mesterképzés után 220 százalékát keresheti, ráadásul a munkához jutás átlagos időtartama mindössze 1,27 hónap.

A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy ma tíz egyetemistából hét-nyolc állami ösztöndíjas, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő arány, és ez az új modellben is így marad. Megemlítette, hogy a világ tíz legrangosabb egyeteme közül hét alapítványi formában működik.

Az egyetemi élet egyik fontos szegmensének nevezte a sportéletet, amelynek megerősítése alapvető cél itthon is. Szeretnék a külföldön már jó bevált aktív egyetemi sportéletet hazánkban is meghonosítani, hiszen "a tanulásnak és a mozgásnak együtt kell jól mennie" - mondta Hankó Balázs.

Borítóképünkön Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára.