Ferenc pápa nagyon kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta az Európai Uniót, miután annak irányadó szerve, az Európai Bizottság (EB) kitiltotta volna a hivatali kommunikációból a karácsony kifejezést, sőt kimondta volna azt is: nem feltételezhető, hogy Európában mindenki keresztény és mindenki megtartja a keresztény ünnepeket - írja a Magyar Nemzet. A katolikus egyházfő ciprusi és görögországi látogatása után újságíróknak azt mondta a történtekkel kapcsolatban:

A történelemben már annyi diktatúra próbált így cselekedni. Gondoljunk csak Napóleonra. Gondoljunk a náci diktatúrára, valamint a kommunistákra

Szerinte a történelem során egyik ilyen „anakronizmus” sem működött. Ferenc pápa azt a Brüsszelben nem túl népszerű véleményt is megfogalmazta, miszerint az EU-nak vissza kellene térnie az alapító atyák szellemiségéhez. „Az Európai Uniónak óvatosnak kell lennie, nem léphet az ideológiai gyarmatosítás útjára, mert ez megosztja az országokat és bukásra ítéli az uniót” – fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy az EU-nak tiszteletben kellene tartania a tagországok belső struktúráit, azok sokszínűségét és nem szabadna megpróbálnia egységesíteni őket.

„Veszélyes, ha van egy szuperhatalom, amely gazdasági, kulturális és szociális értelemben is diktál a többi országnak” – érvelt.

E sorok írásakor az Európai Bizottság még nem reagált a nyilatkozatra.

Átléptek egy határt

A Magyar Nemzet írt róla: sajtóinformációk szerint a Vatikán felháborodásának is köze volt hozzá, hogy Helena Dalli baloldali uniós biztos a múlt héten visszavonta a bizottsági kommunikáció reformjára vonatkozó javaslatát. Ebben az EB nem csak a kontinens keresztény jellegét, de azt is megkérdőjelezte, hogy az Európai Unióra lehet Európaként utalni. A Magyar Nemzet által szemlézett, harminc oldalas dokumentumnak „gender”, „LMBTIQ”, „rassz és etnikai származás”, valamint „kultúra, életvitel és meggyőződés” fejezete is van. Kimondja azt is, hogy az intézményi kommunikációnkban sosem vehető adottnak, hogy valaki heteroszexuális, a születési nemével azonosul vagy bináris normák szerint (nő, férfi) határozza meg magát.

A keresztények és heteroszexuálisok érzékenységét mellőző szöveg miatt először az olasz jobboldal kezdett tiltakozásba. Antonio Tajani, a jobbközép Hajrá, Olaszország! alelnöke, az Európai Parlament volt elnöke és az uniós parlament alkotmányügyi bizottságának jelenlegi elnöke az elsők között bírálta a bizottságot. Magyarországról a kormánypártok szintén ellenérzésüket fejezték ki. Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője Facebook oldalán úgy kommentálta a bizottsági próbálkozást: „Nem adjuk sem a szabadságot, sem a toleranciát és Európát sem. Nem ezért harcoltunk Közép- és Kelet-Európában”.

Borítókép: Ferenc pápa a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával folytatott találkozóján a Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában 2021. szeptember 12-én.