Az Our World in Data hétfői adatai alapján Európán belül Magyarországon a legmagasabb (26,11 százalék) a harmadik oltást felvett állampolgárok aránya. Utánunk Málta (22,72 százalék) és Ausztria (20,87 százalék) következik a rangsorban. A kelet-közép-európai országok közül utánunk Szlovénia (13,73) áll a legjobban, őket Csehország (7,4 százalék), majd Lengyelország (7,5 százalék) követi. Belgiumban egyébként 13,09 százalék a harmadik oltást felvettek aránya, Németországban ez a szám 11,51 százalék, Franciaországban pedig 10,29 százalék. A lap szerint az európai uniós átlag messze elmarad a magyarországitól, hétfőn 9,38 százalékon állt.

Forrás: Magyar Nemzet

A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, hogy a megerősítő, harmadik oltás is mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – írták tegnap a Koronavírus.gov.hu-n. Hozzátették, a megerősítő oltás ismét nyolcvan-kilencven százalékra emelheti a védettséget. Az oltást összesen 6 126 420 ember vette fel, közülük 5 842 885-en a második, 2 515 398-an pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Közölték továbbá: vasárnapig akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra 7 és 19 óra között. Az oltási akcióban eddig 831 ezren vettek fel oltást, közülük 681 ezren már a megerősítő harmadik oltást kapták, és 102 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy kéri a vakcinát. A tájékoztatás szerint azokat, akik időpontfoglalás nélkül mennek az oltási akcióra, érkezési sorrendben oltják be, aki pedig előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást. A kormányzati portál tegnap reggel közölt adatai szerint vasárnapról hétfőre meghalt 195, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 6390 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon.

„Továbbra is magas a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja” – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden az internetes oldalán. Azt írták, a szennyvízminták átlagos koronavírus-koncentrációja változatlanul magasnak mondható, a legtöbb mintát stagnáló tendencia jellemzi. Az előző hetekhez képest Békéscsaba és Debrecen mintáiban figyelhető meg csökkenés, Szekszárdon azonban ismét emelkedés tapasztalható. A koncentrációkban a vizsgált minták többsége az „emelkedett” kategóriába esik. Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát. Azt is kérik, hogy az emberek tartsák be a 1,5 méteres távolságot, viseljenek maszkot a tömegközlekedési eszközökön, gyakran és alaposan mossanak kezet. Az NNK javasolja, hogy mindenki éljen a védőoltás lehetőségével.

Győrfi Pál a Spirit FM Aktuál című műsorában arról beszélt, hogy manapság négyezer feletti esetszám van a mentősöknél naponta. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt is hozzátette: ezek közel ötöde kapcsolható a koronavírus-járványhoz. – Természetesen nincs két ugyanolyan nap, hétvégén egy picit jobb a helyzet, a hétfő pedig a legterheltebb, részben azért, mert akkor szekunder feladatainkat is el kell végeznünk. A négyezer feletti esetszám 15-20 százalékban tartalmaz Covid-fertőzött vagy Covid-gyanús betegeket – tette hozzá a szóvivő. Elmondta azt is, hogy az egy beteg ellátására fordított idő is megnőtt. – A karácsony előtti hetekben nehezebb egy nagyvárosban közlekedni, de ha jön egy mentőautó, akkor ne legyen kérdés, hogy elsőbbséget adunk neki vagy sem – részben ezzel magyarázta Győrfi Pál azt a Facebook-posztot, amelynek lényege, hogy mindenki vegye észre a mentőt. A szóvivő szerint ha meglátunk egy szirénázó szolgálati autót, ne essünk pánikba, hanem biztosítsunk utat neki.

