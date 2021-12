„A más tartalmú ellentétes híresztelésekkel szemben biztosíthatok mindenkit arról, hogy a Fidesz csak demokrata konzervatív pártokkal fog a jövőben is együttműködni” – reagált Novák Katalin a 444.hu szerda délelőtti cikkére, amely azt állította: megalakul Matteo Salvini, Jarosław Kaczyński és Orbán Viktor új szélsőjobboldali európai frakciója – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz alelnöke nyomatékosította azt is: a nagyobbik magyar kormánypárt célja, hogy „a nemzeti érzelmű, szabadságpárti, bevándorlásellenes, a hagyományos családi értékeket tisztelő embereknek minél erősebb képviselete legyen az európai döntéseknél”. „Ami pedig a konkrétumokat illeti, pénteken utazunk Varsóba, hogy a következő lépést megtegyük. Időben tájékoztatni fogunk mindenkit a fejleményekről” – szögezte le a tárca nélküli miniszter.

A hírt, miszerint Orbán Viktor részt vesz a varsói találkozón, Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke is megerősítette az atv-nek: „Azt tudom megerősíteni, hogy Orbán Viktor szombaton Varsóban részt vesz az európai konzervatív pártvezetők munkaülésén”.

A 444.hu cikke saját forrásokra hivatkozva azt írta: már megszületett egy megállapodás „az Európai Néppárttól bőven jobbra tolódott politikusok” között, szombaton pedig be is jelentik az új szélsőjobboldali frakció megalakulását Varsóban. A balliberális hírportál az olasz La Repubblica napilapra hivatkozva később már azzal frissítette a cikket, hogy Matteo Salvini, a bevándorlásellenes olasz kormánypárt, a Liga vezetője lemondta a találkozót, mert a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) mégsem akar csatlakozni egy effajta frakcióhoz.

Korábban a Magyar Nemzet is cikkezett róla, hogy a Fidesz idén márciusban döntött úgy, hogy elhagyja az egyre inkább balra tolódó Európai Néppártot; azóta a kormánypárt képviselői függetlenként folytatják munkájukat az Európai Parlamentben. Mint ismeretes, azóta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz pártelnöke több jobboldali európai párttal is tárgyalásokat folytat egy új frakció felállításáról. Ennek egyik mérföldkője volt, hogy tavasszal a magyar kormányfő egy közös értékeket és célokat meghatározó chartát mutatott be Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőjével és Matteo Salvinivel.

A háromoldalú, az ­európai jobboldal újraszervezését célzó egyeztetés állomásait mindenesetre Brüsszelből és az Európai Néppárt berkeiből is árgus szemekkel figyelik.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével (k) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel (b) folytatott háromoldalú találkozóján a Karmelita kolostorban 2021. április 1-jén.