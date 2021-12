Az elmúlt három napban elhunyt 489 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 35 611 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 932 204 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 189 753 főre emelkedett. 7440 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 586-an vannak lélegeztetőgépen. Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 139 ezren vettek fel oltást, közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 135 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A kórházak december 12. vasárnapig megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, az elkerülheti a várakozást.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával.

Az oltási munkacsoport megkezdte az 5-11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek.

A gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik. Az előkészületek tartanak, a terveket ezen a héten véglegesítik, és a tudnivalókról időben tájékoztatjuk a szülőket.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait. Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint betegellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele.

Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.

Borítókép: illusztráció