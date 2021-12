Hamisították a védettségi igazolványt, az apa már elhunyt

Koronavírussal kórházba került egy négytagú, hamis védettségi igazolvánnyal rendelkező család Budapesten. A család egyik tagja sem oltatta be magát, de szerettek volna külföldre utazni, ezért hamis védettségi igazolványt szerezte be – írta meg a Blikk. A családtagok egymás után kapták el a koronavírust, valamennyien egy fővárosi kórház intenzív osztályán kötöttek ki – még a kisiskolás gyerekek is lélegeztetőgépre kerültek. A kisebbik gyermek még mindig életveszélyes állapotban van, a családfő szervezete azonban feladta a küzdelmet, az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálatot indított a hamis védettségi igazolványok ügyében. A hatóságok egyébként jelenleg is 17 olyan ügyben nyomoznak, amelyben orvosok, nővérek, ápolók pénzért közreműködtek hamis védettségi igazolványok készítésében.