Zárt térben kötelező lesz a maszkhasználat szombattól (videó)

Péntek éjféltől újra kötelező lesz maszkot hordani a zárt terekben, az egészségügyi dolgozók számára pedig a harmadik oltás is kötelező lesz – ezekről döntött szerdán a kormány Gulyás Gergely miniszter csütörtöki tájékoztatása szerint. A kormányinfón az is kiderült, hogy a hatóságok a benzinár mellett az üzemanyagok minőségét is vizsgálják a múltheti árbefagyasztás óta.

A mai kormányinfó elején Gulyás Gergely ismertette a napi járványadatokat, majd arról kezdett el beszélni, hogy a járvány negyedik hulláma november végén, december elején tetőzhet, akár egy-két héten belül túl lehetünk a tetőzésen.

– A szakemberek továbbra is úgy nyilatkoznak, hogy védelmet csak az oltás jelent – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A politikus kifejtette,

a kormány javasolja a harmadik, emlékeztető oltás felvételét, ezt szintén szakértők véleménye indokolja.

Szerinte a vírusnak ez lehet az utolsó hulláma, ha mindenki beoltatja magát, de ha ez nem így lesz, akkor újabb és újabb hullámok jöhetnek. A miniszter bejelentette, hogy

péntek éjféltől kötelező lesz maszkot hordani a zárt terekben, az egészségügyi dolgozók számára pedig a harmadik oltást is kötelezővé teszik.

– Ezt tervezik az államigazgatásban is. Az iskolákban és a szakképző intézményekben az iskolavezetés dönt a maszkviselési szabályokról – tette hozzá Gulyás.

Hétfőtől oltási akcióhetet hirdet a kormány, melyről a miniszter azt mondta, hogy

a jövő héten 101 megyei és városi kórházban várják 7-19 óra között az oltásra jelentkezőket egy oltási kampány keretében.

– Öt vakcina áll rendelkezésre, a Szputnyik az egyetlen, ami már elfogyott – tájékoztatott a miniszter.

A tegnapi ülésen a kormány az energiaárakkal is foglalkozott.

Örömmel látjuk, hogy mindenhol végbement az üzemanyag árcsökkenés

– mondta a miniszter a múlt héten elrendelt hatósági árazásról. Gulyás hozzátette, a hatóságok nem találtak olyan kutat, ahol a szabályokat nem tartották volna be. Mint mondta

az árak mellett az üzemanyag minőségét folyamatosan ellenőrzik a hatóságok.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány a kisvállalkozásokkal kapcsolatban úgy döntött, megnyitja a lehetőségét, hogy beléphessenek az egyetemes szolgáltatói körbe. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők is rezsicsökkentett árat fognak fizetni. Mint kifejtette, kisvállalkozásoknak azokat a vállalkozásokat tekintik, akik a helyi iparűzési adóban is kedvezményes adókulcsban voltak jogosultak: Ahol a foglalkoztatottak száma legfeljebb 10 fő, illetve a nettó bevétel a 4 milliárd forintot nem haladja meg.

A kormány reméli, hogy az infláció féken tartásához hozzá járul a benzin és a dízel ár csökkentése, a rezsi csökkentés, illetve az, hogy a rezsicsökkentést a kisvállalkozásokra is kiterjesztik.

Az MTVA kérdésére az Anonymus üggyel kapcsolatban a miniszter azt mondta, ilyen ügyekkel a kormány nem foglalkozik, de, mint fogalmazott, a jelenlegi városvezetés korábban a városháza felújítását tervezte, most pedig már teljesen másról van szó, ráadásul az épület rosszabb állapotban van, mint korábban.

A Magyar Nemzet kérdésre Márki-Zay Péter rezsicsökkentéssel kapcsolatos megnyilatkozásáról is szó esett.

Gulyás Gergely szerint nem véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc jelöltje ma is ugyanazt a véleményt képviseli, amely korábban kártékony hatással volt a magyar gazdaságra.

Szerinte ez nyíltan bizonyítja, hogy a baloldal ugyanazt a politikát folytatja, mint korábban. Ugyancsak a Magyar Nemzet kérdezte a minisztert Jakab Péter lakásbérlésével kapcsolatban. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Jobbik a cikk állítása szerint jogellenesen használta fel a neki járó illetményt, ezt kell megvizsgálni, és ha így van, szankcionálni.

Jogszabály-módosítás nem kell, egyszerűen be kell tartani az érvényes jogszabályokat

– mondta.

A járvánnyal terjedésével kapcsolatban elmondta, legnagyobb veszélyt azok az emberek jelentik, akik sok emberekkel találkoznak. Egy ilyen, például közigazgatásban dolgozó személy esetében nem elfogadható, hogy úgy dolgozzon, hogy nincs beoltva. A pedagógusokat is ebbe a kategóriába sorolta, de mint mondta,

a pedagógusok több mint 86 százaléka oltott, de ezt növelni szeretnék.

– Igenis kockázatos hogy valaki úgy tanít gyerekeket, hogy nincs beoltva. Tanárként nekik kellene példát mutatni – tette hozzá. Arra kérte a tanárokat, hogy vegyék fel az oltást.

Elmondta, ha szükséges bevezetik, hogy a vendéglátóipari létesítményeket csak védettségi igazolással legyenek látogathatók, egyelőre azonban nem tartották indokoltnak.

– Az 500 fő feletti rendezvények most is csak védettségi igazolással látogathatók – erősítette meg Gulyás Gergely.

A Magyar Hírlap rákérdezett, az Európai Bizottság válaszolt-e már Orbán Viktor levelére a határvédelem támogatásával kapcsolatban. A válasz egyértelmű nem volt.

A tömegrendezvényeken csak oltottak vehetnek részt, ezért nem kell azokat megtiltani, a home office pedig nem indokolt, hiszen a munkavállalók elrendelhetik az oltást

– mondta a miniszter az Index kérdésére válaszolva.

A digitális oktatás újbóli bevezetését határozottan kizártnak tartja a miniszter, úgy fogalmazott, ma minden feltétel adott az iskolák működtetéséhez.

Hozzátette: december elejére elképzelhető, hogy lesz engedély az 5 és 12 közöttiek oltására, ez még javíthatna az oktatás helyzetén járványügyi szempontból. Ha lesz engedély, mondta, a kormány beszerzi az ehhez szükséges oltóanyagokat.

– A benzinárak limitálását három hónapra határozta meg a kormány, a terminus végén hoz újra döntést – tájékoztatott Gulyás Gergely ugyancsak az Index kérdésére. – Az áramellátás folyamatosságát tudja biztosítani az állam – mondta Gulyás Gergely a portál azon kérdésére, hogy mi a véleménye arról, hogy egy áramszolgáltató már becsődölt.

A kormány álláspontja szerint Bige László magatartása elfogadhatatlan, jogellenes, illetve a műtrágya árakat az egekbe emeli.

Gulyás Gergely elmondta, már dolgoznak rajta, hogy a megfelelő megoldást megtalálják.

Az inflációval kapcsolatos intézkedésekről elmondta, jelenleg várják, hogy a Jegybank közzé tegye a jövő évi inflációs prognózisát. Mint részletezte,

szakmai berkekben egyetértés van arról, hogy az infláció 3 százalék felett lesz a következő évben, utána pedig minden bizonnyal csökkenni fog.

A Hír TV kérdésére válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, kívánatosnak tartaná, hogy a Netflix gyermekeknek szóló tartalma is a gyermekvédelmi törvény alá essen.

A Heti TV kérdésére szóba került a belarusz helyzet is. Gulyás Gergely szerint a kormány álláspontja világos:

a lengyeleknek minden segítséget meg kell adni, a határokat meg kell védeni.

– Egyelőre az üzemanyagok mellett már árucikkre vonatkozóan nem tervez árstopot bevezetni a kormány – válaszolta a Mandinernek a miniszter.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2021. november 18-án.

