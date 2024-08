Evenepoel az időfutam után lett a mezőnyversenyben is aranyérmes a francia fővárosban.

Valter Attila: Sírhatnékom van, annyira örülök

A magyar bringás nehéz időszakon van túl, de sosem adta fel a reményt, és ennek meglett az eredménye az olimpián.

Valter Attila szenzációs hajrával a negyedik helyen ért célba az országúti kerékpárosok férfi mezőnyversenyében a párizsi olimpián szombaton. A magyar versenyző nem bánkódott amiatt, hogy nem lett érem belőle, inkább úgy vélekedett, hogy ez a negyedik hely győzelemmel ér fel neki, és képes lett volna elsírnia magát örömében.

A remek hajrá érmet ért

Nem lehetett előre belőni Valter Attila esélyeit a párizsi olimpián, hiszen a 273 kilométer hosszú, 2800 méter szintkülönbséget magában foglaló távon a világversenyeken és a World Tour-viadalokhoz képest lényegesen kisebb, 90 fős mezőny és nemzetenként legfeljebb négy kerékpáros állhatott rajthoz – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Valter a tokiói olimpián is szerepelt a mezőnyversenyben, amikor hiába ért célba, szervezési hiba miatt hivatalosan nem értékelték. A párizsi időfutamban korábban a 22. helyet szerezte meg, ezúttal pedig taktikusan szélárnyékban helyezkedett a mezőnyben. A friss olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel sporttörténeti tettet hajtott végre, korábban ugyanis még egyetlen férfi kerékpáros sem tudta egyazon olimpián megnyerni az időfutamot és a mezőnyversenyt is. A francia közönség által hajtott Madouas lett az ezüstérmes, a mögötte lévő csoportban pedig már ott volt a szenzációsan hajrázó Valter Attila is, akit ebből a bolyból csak az Európa-bajnok francia Christophe Laporte tudott megelőzni, így a 26 éves magyar negyedik helyet ért el az olimpián.