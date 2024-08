– Azt csináltam, amit az edzőmmel megbeszéltünk. Azt mondta nekem, szeretné azt látni, hogy el merem vállalni a 200 métert. Az volt a terv, hogy a kanyarfutás során olyan sebességet szerzek, amellyel pozícióban tudok maradni. Jól is sikerült a kezdés, a kanyar végén úgy éreztem, az első három bőven meglesz, és próbáltam még gyorsulni, figyelni, hogy rendbenlegyen a mozgás. Ez nem sikerült, jöttek fel az ellenfelek, talán soha nem fáradtam el ennyire – értékelte vasárnapi futását Takács Boglárka a Nemzeti Sportnak.

A móri születésű atléta bár nem tudta kiharcolni az automatikus továbbjutást, így sem ért véget számára a verseny, hiszen az új lebonyolítás miatt a reményfutamon még rajthoz állhat, amelyről szintén továbbjuthat hétfőn 12.50 órától.

– Még akkor is nehéz dolgom lesz, ha nem leszek ennél fáradtabb. Szerettem volna most az első háomban végezni, egyébként ha azt futom amit tudok meglehetett volna. Ezzel még így nem foglalkoztam és nehéz is gondolni rá – mondta már a reményfutammal kapcsolatban Takács. Hozzátette, a tegnap estéje sem volt rövid, egy doppingvizsgálat miatt elég hosszúra nyúlt, fél kettőre értek a faluba és körülbelül öt órát aludt a mai futása előtt, ami nem ideális.