Ahogy arról korábban beszámoltunk péntek délelőtt Takács Boglárka a saját idejét megdöntve új országos csúccsal, 11.10-es idővel bejutott a női 100 méteres síkfutás szombati döntőjébe. A móri születésű atléta így 1964 után az első olyan magyar női sportoló lett aki elődöntőben állhatott rajthoz ebben a számban. A pénteki futása után elmondta, innentől ez már örömfutás lesz számára, arra koncentrál, hogy magából kihozza a legtöbbet.

A szombat este aztán a kilences pályán vágott neki a versenynek Takács Boglárka a versenynek. A rajt nem indult rosszul, és a hajrát is jól húzta meg a móri születésű lány, aki a végén bevetődve a belga Rani Rosiust és az olasz Zaynab Dossót is megelőzve a hetedik helyen ért célba 11.26-os idővel. Sajnos a bravúr, a továbbjutás nem jött össze és az országos csúcson sem tudott javítani, de így is nagyszerű teljesítménnyel állt helyt az olimpián, a női 100 méteres síkfutás elődöntőjében. A saját futamában elért hetedik helyével a 18. helyen zárta ezt az olimpiát.