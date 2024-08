A magyar női vízilabda-válogatott 5–4-es vereséget szenvedett a háromszoros címvédő Egyesült Államoktól a párizsi olimpia negyeddöntőjében, így nem jutott be az elődöntőbe – írta meg korábban az Origo. A találkozó után rendkívül szomorú magyar játékosok és Mihók Attila szövetségi kapitány is értékelt, de különösen a hét védésig jutó kapus, Magyari Alda volt szomorú.

Magyari Alda a Magyarország–Egyesült Államok mérkőzés végén

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Sírt a vereség után

A magyar női vízilabda-válogatott játékosai az amerikaiak elleni vereség után valóban sírtak, egymást ölelgették a vízparton, majd gyakorlatilag kivétel nélkül könnyes szemmel vonultak át az interjúzónán.

Ma ki kell sírnom magam. Ha így tudunk játszani, az azt jelenti, hogy korábban is játszhattunk volna így, és akkor nem az amerikaiakkal találkoztunk volna. Remélem, mindenki úgy jött ki a vízből, hogy nem maradt benne semmi. Ez nagyon fáj, próbálom feldolgozni, hogy ez megtörtént, és nem csak egy rossz álom. De azt megígérem, hogy az utolsó két meccsen is mindent belead az egész csapat, ezzel is bizonyítva, hogy jó vízilabdázók vagyunk

– mondta a kiválóan védő Magyari Alda. Az amerikaiak elleni kiesést követően a női pólócsapat helyosztóval folytatta szereplését a játékokon, csütörtökön hátrányból fordítva verte meg Görögországot. E találkozót követően is beszélt a görögök ellen is több remek védést is bemutató Magyari Alda a meccsről, és arról is, miként lendült át a nehézségeken.