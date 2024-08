Horváth Zoltán hozzátette: a Tippmixprón elérhető oddsrakétával például kiemelkedő nyereményszorzót biztosítottak Milák Kristóf 100 méteres pillangóúszásban elért aranyérmére is, ez pedig az egyik legnépszerűbb fogadási lehetőség volt ebben a speciális szegmensben, ráadásul nyertes tippnek is bizonyult.

Női és férfi kézi- és vízilabdacsapataink találkozói a várakozásoknak megfelelően rendkívül népszerű fogadási opciónak bizonyultak, és ezeket a mérkőzéseket jellemzően a szuperodds ajánlatunkkal is kínáltuk

– tette hozzá a sportfogadási vezető, aki azt is elmondta, hogy idén először a paralimpiára is kínálnak majd fogadási lehetőséget.

A cég közlése alapján

a magyar versenyzők népszerűségére jellemző, hogy a nagy meglepetésre tekvondóban aranyérmet szerző Márton Viviana sikerére 100-as odds mellett is érkeztek fogadások - többen így 20 ezer forintos tétre nyertek 2 millió forintot a Tippmixen, de még ezer forintos tétre is százezer forintos nyereményt jelentett a 18 éves magyar sportoló győzelme.

Az a fővárosi fogadó is bízott Márton Viviana sikerében, aki 8 500 forintos tét mellett több mint 3,8 millió forintos nyereményt jegyzett 4/9-es kombinációs tippsorával, mindezt úgy, hogy kötéstiltások és két hibás tipp is belefért számára a többmilliós nyeremény eléréséhez. Ráadásul ugyanezt a tippsort még 3/9-es kombinációban is játékba küldte, 7 000 forintos téttel, közel 1,2 millió forinttal tovább növelve a nyereményét.

Egy hévizgyörki tippmixelőnek egy 5/7-es kombinációs tippsor jelentett összesen több mint 15,5 milliós nyereményt. Hússzor is játékba küldte olimpiai eseményekre építő szelvényét, egyenként 420 forintos téttel - és végül hússzor 776 833 forintos nyereményt ünnepelhetett.