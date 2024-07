A Szajna lehet a triatlonversenyek főszereplője Három magyar indulója lesz a párizsi olimpia kedden kezdődő triatlonversenyeinek, de a viadalokkal kapcsolatban az elmúlt napokban nem a sportolók, hanem a Szajna vízminősége került a hírek középpontjába. Magyar részről kedden a férfiak versenyében a világkupagyőztes és világbajnoki futamon bronzérmes Lehmann Csongor, valamint a legutóbbi, tokiói nyári játékokon minden idők legjobb férfi ötkarikás magyar eredményét elérő Bicsák Bence lesz érdekelt. A szerdai női viadalon a Tokióban 12. - és ezzel a sportág történetének legjobb magyar női olimpiai helyezését elérő Kuttor-Bragmayer Zsanett képviseli majd a magyar színeket. A férfimezőnyben a 25 éves Lehmann komoly reményekkel vághat neki a versenynek, a világranglistán ugyanis jelenleg a hatodik helyet foglalja el, idei teljesítménye és az előzetesen felépített, pontról pontra végrehajtott felkészülése nyomán pedig jó előjelekkel várja a keddi futamot. Az olimpián a rövid távnak megfelelően 1,5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás, majd zárásként 10 kilométer futás vár a versenyzőkre. A japán fővárosban hetedik Bicsák felkészülése szintén jól alakult, s bár a csaknem két évig tartó kvalifikációs időszak mentálisan és fizikálisan is megviselte a spanyolországi Gironában élő és ott készülő sportolót, július elején az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, évek óta nem érezte magát olyan jól, mint most. Az 55 fős mezőnyben ott lesz többek között a címvédő norvég Kristian Blummenfelt mellett a 2022-ben világ- és Európa-bajnok, a világranglistát jelenleg vezető francia Léo Bergére, a tokiói játékokon egyéniben ezüstérmes, a vegyes váltóval győztes brit Alex Yee, valamint a három éve olimpiai bronzérmes új-zélandi Hayden Wilde. A nőknél Kuttor-Bragmayer célja elsősorban az, hogy a 12. helynél előrébb végezzen Párizsban, de amint azt május végén az MTI-nek elmondta, ha sikerül a tudása maximumát nyújtania, akkor helyezéstől függetlenül már nem lehet majd csalódott. A női egyéni mezőnyben is ott lesz a címvédő, Tokióban ugyanis a bermudai Flora Duffy diadalmaskodott, és a négyszeres vb-győztes sportoló most a világranglista 48. helyezettjeként vesz részt a nyári játékokon. A Bermuda történetének első ötkarikás aranyát megszerző Duffyn kívül a tokiói ezüstérmes brit Georgia Taylor-Brown is indul Párizsban, de a három éve bronzot nyert amerikai Katie Zaferes ezúttal nem lesz ott. A vb-címvédő, 2019-ben Eb-győztes brit Beth Potter viszont rajthoz áll a francia fővárosban, akárcsak a világranglista első és második helyén álló két francia, Cassandre Beaugrand és Emma Lombardi. Vasárnap elmaradt a triatlonosok edzése a Szajna rossz vízminősége miatt, melynek elsősorban az elmúlt napok esős időjárása a legfőbb kiváltó oka. A szervezők azt ígérték, hogy ha nem esik több eső, akkor keddre rendeződhet a helyzet. Az olimpiai csapatokat szállító hajók a Szajna folyón haladnak a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitó ünnepségén 2024. július 26-án

Fotó: Yoan Valat / Forrás: MTI/EPA „Ez várhatóan nem befolyásolja a verseny megrendezését, mert annyival nem nőtt a szennyezettség szintje az egészségügyi határérték fölé, és a következő két napban nem számítunk csapadékra. Mivel számítani lehetett a törlésre, Lehmann Csongor és Kuttor-Bragmayer Zsanett ki sem jött a pályabejárásra” – nyilatkozta vasárnap Lipták Tamás, a magyar szövetség szakmai igazgatója az M4 Sportnak. A kedden sorra kerülő férfi és a szerdára tervezett női egyéni verseny után jövő héten hétfőn a vegyes váltók viadalát rendezik majd meg a párizsi olimpián, azt már magyar résztvevő nélkül.