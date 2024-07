Jobbnak kell lenni a végjátékokban

Néhány perc alatt három góllal elhúzott a holland válogatott a mieink elleni csoportmeccsen a párizsi olimpia női vízilabdatornáján, de Mihók Attila és Cseh Sándor csapata összekapta magát, és a meccs végéig szorosan az ellenfél nyakán volt. A kiélezett csatából a hollandok jöttek ki jobban, és 10–8-ra megnyerték az A csoport rangadóját – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A magyar női vízilabda-válogatott szövetségi társkapitánya, Mihók Attila szerint egészen apró dolgokon múlt, hogy nem verték meg az Európa-bajnokot.

– Az elmúlt években legtöbbször mindig hasonlóan kiélezett találkozókat vívtunk a hollandokkal. Talán annyi döntött csak a végén, hogy mi a lehetőségeinkből eggyel kevesebbet tudtunk kihasználni. Nem szerettünk volna vesztesként kijönni a medencéből, a végén lőttünk egy gyönyörű gólvonalat, ez most ennyit ért

– mondta el a magyar csapat edzője.

– 4–1 után nehéz egy ilyen csapat ellen visszazárkózni, de erre is képesek vagyunk. Egyszer sem vezettünk a meccsen, ez alapján papírforma-eredmény született, viszont megmutattuk, hogy képesek vagyunk felállni háromgólos hátrányból is. Rá kell feküdnünk, hogy a végjátékban az utolsó passzok és utolsó lövések is pontosak legyenek – nyilatkozta a magyar csapat legeredményesebb játékosa, a háromgólos Vályi Vanda.

– Természetesen szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de inkább a negyeddöntőben vezessünk, mint most. Nincs mit szégyellnünk, a kezdésen kívül voltak jó momentumaink, azokat szeretnénk magunkkal vinni a következő mérkőzésekre is – tette hozzá Szilágyi Dorottya. A magyar pólós lányok hétfőn Kanadával csapnak majd össze.

Olimpia, férfi kézilabda, B csoport, 1. forduló

Magyarország–Egyiptom 32–35 (15–19)

Olimpia, női vízilabdatorna, csoportkör, A csoport, 1. forduló

Hollandia–Magyarország 10–8 (4–2, 0–1, 2–3, 4–2)