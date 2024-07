Bár az argentinok az első félidő derekáig tartották a lépést a magyar férfikézilabda-válogatottal, utána fokozatosan nyílt az olló, s végül fölényes, 35-25-ös magyar győzelem született. A magyar válogatott szövetségi kapitánya Chema Rodriguez dicsérte a csapata koncentrált játékát, és a magyar játékosok szerint a győzelem erőt adhat a nem éppen könnyűnek ígérkező folytatásra is.

A magyar csapat az Egyiptom elleni vereség után győzelmi kényszerben várta a papíron leggyengébb csoport rivális elleni találkozót – írta meg a Magyar Nemzet. A magyar kézilabda-válogatott nehezen lendült játékba az Argentína elleni csoportmeccsen, de szép lassan egyre nagyobb különbséget alakított ki a dél-amerikai csapat ellen, amely sokszor igen durván játszott.

Kaptak pár pofont

Keményen bekezdtek a csapatok, hiszen már az első percben Bóka Bendegúz két perces kiállítást kapott, az argentinok kínai figurával próbálkoztak az olimpia férfi-kézilabdatornájának második fordulós Magyarország–Argentína meccsén. A folytatásban magához ragadta a kezdeményezést a magyar válogatott, és egyértelműen jobban kezdtünk, mint Egyiptom ellen, de az argentinok tartották a lépést Chema Rodríguez csapatával. Sőt, 10-9-nél a vezetést is átvették: Lékai Máté dühöngött, hogy lépéshibát láttak nála a játékvezetők, és a gyors ellenakcióból előnybe került Argentína. Szerencsére a dél-amerikaiak elfáradtak a félidő végére, sokat hibáztak, a szünetben pedig már 17-12-es magyar vezetés állt az eredményjelzőn. Argentin góllal indult a második félidő, majd Ancsin és Bánhidi góljaival 19-13-ra vezettünk, majd Imre hetesével és Lékai üres kapus góljával már 21-14-re. Az argentinok már egyre kevesebb gólunkra tudtak válaszolni, Lékai újabb góljával és Imre lerohanásával 22-15 volt ide. Az utolsó 10 percben Ilic és Rosta is gólt szerzett, majd Ancsin után Ilic is kapott egy hatalmas pofont, újabb argentin kapott piros lapot. A folytatásban felváltva potyogtak a gólok, végül 35-25-re nyertünk, Imre Bence volt a mezőny legeredményesebb játékosa hét góllal.